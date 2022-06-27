МГОК познакомил гостей Коренской ярмарки с промышленным туризмом

Проект во многом способствует формированию новых культурных и экономических партнерских отношений, отметил Антон Захаров Фото: предоставлено пресс-службой

Хедлайнером Всероссийского форума по промышленному туризму, который состоялся в рамках ХХI Курской Коренской ярмарки, стал Михайловский ГОК им. А.В.Варичева. Мероприятие собрало 250 представителей предприятий, образовательных учреждений, туристических организаций, общественных объединений, федеральных и региональных органов власти из десяти регионов РФ, а также из Белоруссии.

Как отметил губернатор Курской области Роман Старовойт, внутренний туризм приобретает сейчас особое значение:

- В регионе создается инфраструктура, необходимая для приема туристов. Приятно видеть, как крупные и небольшие предприятия включились в процесс. Для нас это точка роста.

Михайловский ГОК - одно из первых предприятий в регионе, которое разработало экскурсионные программы промышленного туризма. С момента запуска проекта в сентябре 2021 года на комбинате побывали почти 800 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Орла, Курска, Брянска, Липецка, Старого Оскола, Губкина, Нижнего Новгорода, Таганрога, Ростова-на-Дону и других городов.

По мнению управляющего директора Михайловского ГОКа Антона Захарова, промышленный туризм знакомит людей с передовыми экологичными технологиями горно-металлургической отрасли, способствует решению профориентационных задач, повышению престижа инженерно-технических специальностей:

– Этот проект во многом способствует формированию новых культурных и экономических партнерских отношений.

Недавно к традиционным туристическим программам Михайловского ГОКа – «Железная руда от А до Я» для туристов от 12 лет, основному взрослому маршруту «Руда – рождение металла» и короткому маршруту «В сердце карьера» добавились еще два пакета. Гости и жители города могут также выбрать экскурсию для семей с детьми от семи лет или юбилейный маршрут, посвященный 65-летию МГОКа и Железногорска.

В 2022 году Михайловский ГОК стал победителем всероссийской акселерационной программы по развитию промышленного туризма в номинации «Драйвер развития территории» и серебряным призером национальной туристической премии «Маршрут построен – 2022» в номинации «Промышленный маршрут».

Коллектив комбината также награжден благодарностью Комитета по культуре Курской области за вклад в развитие промышленного туризма на территории региона.