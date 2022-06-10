Воронежская областная Дума приняла новый закон для стимулирования инвестиционной деятельности в регионе

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Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в рамках изменений были скорректированы два закона — «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области», а также «О ставках налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты на территории Воронежской области».

– В целях активизации инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности Воронежской области, в регионе постоянно проводится совершенствование необходимой нормативной базы. В данном случае инициатива направлена на государственную поддержку действующих региональных предприятий, — отметил Владимир Нетёсов.

Так, в соответствии с положениями закона о ставках налога на прибыль, срок освобождения от уплаты налога на имущество организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств, составляет пять лет. Теперь, согласно новому региональному закону, аналогичный пятилетний срок предоставления льготы по налогу на имущество устанавливается и для организаций, реализующих инвестпроекты по модернизации, реконструкции, расширению или техническому перевооружению действующего производства. Ранее эта преференция предоставлялась им только на 3 года. На увеличение срока смогут рассчитывать организации, проекты которых соответствуют ряду обязательных параметров: направлены на создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства и заработной платы сотрудников, повышение производительности труда и ряд других.

В результате принятия закона государственная (областная) поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций, модернизирующих производства, составит 594 миллиона рублей в год.

– Принятие данной меры позволит выровнять условия предоставления господдержки для всех без исключения инвесторов — как вновь пришедших в регион, так и уже работающих здесь, — сказал Нетёсов.

По прогнозам, нововведение даст возможность привлечь до 27 миллиардов рублей инвестиций в год в экономику региона.

Отметим, что в 2021 году объем инвестиций в основной капитал Воронежской области составил 286 миллиардов рублей. По этому показателю регион по-прежнему занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. В прошлом году 17 крупных компаний-инвесторов приняли решение инвестировать средства в новые предприятия на территории Воронежской области. В рамках реализации этих проектов планируется создать 2,6 тысячи новых рабочих мест. Заявленный объем инвестиций в проекты превышает 39 миллиардов рублей.

– Сегодня задача властей — сформировать в регионе лучшие в Центральном Черноземье условия для инвесторов, реализующих проекты в промышленной сфере, обеспечить необходимой инфраструктурой инвестиционные площадки. Депутаты регионального парламента готовы к оперативной разработке и принятию необходимых законодательных решений, — подчеркнул Владимир Нетёсов.