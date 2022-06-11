Главные новости Курска на 11 июня 2022 года: помощь ЛДНР и Украине, рост тарифов ЖКХ и бюджетные места в вузах

Рост стоимости услуг ЖКХ составит в регионе до 6,5% Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область продолжает оказывать помощь и поддержку жителям ЛДНР и Украины. Как рассказывают в областной администрации, на счет благотворительного марафона «Мир детства» поступило уже более 18,6 миллионов рублей для помощи беженцам. На эти деньги покупают средства гигиены, детское питание, одежду, обувь, канцелярию, школьные формы и другие необходимые предметы. Всего на помощь беженцам уже направлено более 6,6 миллионов рублей.

Более миллиона рублей пошли на оказание помощи жителям Первомайского района ДНР, над которым не так давно Курская область взяла шефство. На эти средства закупили оргтехнику, книги и игрушки в детские сады.

Добавим, всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения, где проживают порядка двух с половиной тысяч человек. Все обеспечены питанием, одеждой и предметами первой необходимости.

В Курской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4,5% с 1 июля. Дороже станут свет, вода, водоотведение, вывоз мусора и отопление.

Как пояснили в администрации региона, по некоторым муниципальным образованиям возможно отклонение от установленного индекса на 2%. А это значит, что фактический рост может составить до 6,5%.

В среднем тарифы вырастут так:

• на услугу по обращению с ТКО – на 5,3%,

• на сжиженный газ – на 6%,

• на природный газ — на 3% (по прогнозу),

• на тепловую энергию (для отопления) – на 4,4%,

• на горячее водоснабжение – на 4,5%;

• на электроэнергию:

- для городского населения (без электроплит) — на 4,3%,

- для городского (с электроплитами) и сельского населения — на 4,6%;

• на водоснабжение и водоотведение – на 4,8%.

К слову, это самый значимый темп роста тарифов в регионе за последние три года.

Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании.

В этом году приемная кампания должна начаться не позднее 20 июня. Поступить на бюджет смогут более 588 тысяч человек. Это на 11,5 тысяч больше, чем в предыдущем году. Большинство бюджетных мест — 73% — по поручению президента отдается региональным вузам.

Как рассказали в комитете образования города, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них и выпускников региона по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых КГУ — 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупнённой группы направлений подготовки Образование и педагогические науки), ЮЗГУ — 1089, КГМУ — 568 и СХА — 600.

В приоритете — инженерные специальности, на втором месте — педагогические, третье место делят общественные и медицинские науки.

В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами.