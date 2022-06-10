Главные новости Курска на 10 июня 2022 года: гибель курянина в Украине, отключение света и программа Коренской ярмарки

Курская Коренская ярмарка откроется 24 июня в Свободе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еще один курянин погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Прапорщик Денис Михайлов родился в Щиграх. В 2014 году решил служить по контракту.

- Он был настоящим патриотом Родины и отдал жизнь за нашу страну,– выражают соболезнования родным и близким Дениса в областной администрации.

Ранее КП сообщала, что 6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Удары наносились по мосту и местным предприятиям.

Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.

С 24 по 26 июня в местечке Свобода Золотухинского района пройдет XXI Курская Коренская ярмарка. Она ежегодно собирает представителей из десятков регионов России, зарубежных стран. Ее посещают тысячи гостей.

Ярмарка традиционно связана с крестным ходом. Православные верующие следуют за чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной от Знаменского собора в пятницу утром, а уже после обеда святой образ встречают в Свободе.

Торжественное открытие Курской Коренской ярмарки запланировано на вечер 24 июня. После этого пройдет концерт с участием творческих коллективов Курской государственной филармонии. Также в пятницу состоятся Всероссийский форум по промышленному туризму и форум «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».

В субботу, 25 июня, начнут работу экспозиции зарубежных стран, регионов-партнеров, образовательных организаций, предприятий, профильных комитетов и не только. Гостей ждут в главном стационарном и четырех быстровозводимых павильонах: «Туризм и отдых», «Пищевая и перерабатывающая промышленность. АПК», «Промышленность и бизнес Курской области», «Комфортная среда для жизни».

Для посетителей ярмарки в это время на четырех улицах развернется торговля. Продукцию народных художественных промыслов и ремесел они смогут приобрести на Мастеровом проспекте, здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению традиционных курских сувениров. Можно также будет приобрести продовольственные и промышленные товары.

Местом отдыха и развлечения взрослых и детей на центральной площади станет благоустроенная зона фуд-корта и детская площадка рядом с ней, там же – главная сцена, где концертная программа будет продолжаться с утра до позднего вечера.

Гости увидят выставку сельхозтехники, животных, смогут побывать на мобильных комплексах проверки здоровья. Запланирована православная ярмарка, зрелищные соревнования механизаторов и косарей. Будет доступна полоса препятствий «Тропа богатыря», намечены творческие площадки организаций дополнительного образования, «День инвестора».

В воскресенье работа Курской Коренской ярмарки и экспозиций продолжится.

Все мероприятия ярмарки будут транслироваться в прямом эфире.

В Курских электрических сетях сообщают, из-за проведения плановых работ в электрических сетях будут отключать свет на следующих улицах города:

Сеймский округ:

15 июня с 13-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции

Крюкова 16, 16В, 18, 20

15, 17 июня с 09-00 до 16-00: капитальный ремонт ВЛ

1-я Прогонная

16 июня с 09-00 до 16-00:

5-6-е Каштановые переулки

17 июня с 09-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции

Дейнеки 3-7, 7/1, 1Б

Телефон для справок: 37-31-28

Центральный округ:

С 14 по 16 июня с 09-00 до 16-00:

Асеева 9-47

Асеева 16-46

Телефон для справок: 32-40-89

Железнодорожный округ:

15 июня с 13-30 до 16-00:

Сиреневая 2-32, 1-33

Клюквинская 2-16, 1-29

16 июня с 10-00 до 15-00:

Маяковского 151-177, 154-222

1-я Западная 1-35, 2-40

Островского 1-17

Телефон для справок: 26-32-10