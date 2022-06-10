Главные новости Курска на 10 июня 2022 года: гибель курянина в Украине, отключение света и программа Коренской ярмарки

Курская Коренская ярмарка откроется 24 июня в Свободе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Еще один курянин погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Прапорщик Денис Михайлов родился в Щиграх. В 2014 году решил служить по контракту.
- Он был настоящим патриотом Родины и отдал жизнь за нашу страну,– выражают соболезнования родным и близким Дениса в областной администрации.
Ранее КП сообщала, что 6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Удары наносились по мосту и местным предприятиям.
Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.
С 24 по 26 июня в местечке Свобода Золотухинского района пройдет XXI Курская Коренская ярмарка. Она ежегодно собирает представителей из десятков регионов России, зарубежных стран. Ее посещают тысячи гостей.
Ярмарка традиционно связана с крестным ходом. Православные верующие следуют за чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной от Знаменского собора в пятницу утром, а уже после обеда святой образ встречают в Свободе.
Торжественное открытие Курской Коренской ярмарки запланировано на вечер 24 июня. После этого пройдет концерт с участием творческих коллективов Курской государственной филармонии. Также в пятницу состоятся Всероссийский форум по промышленному туризму и форум «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».
В субботу, 25 июня, начнут работу экспозиции зарубежных стран, регионов-партнеров, образовательных организаций, предприятий, профильных комитетов и не только. Гостей ждут в главном стационарном и четырех быстровозводимых павильонах: «Туризм и отдых», «Пищевая и перерабатывающая промышленность. АПК», «Промышленность и бизнес Курской области», «Комфортная среда для жизни».
Для посетителей ярмарки в это время на четырех улицах развернется торговля. Продукцию народных художественных промыслов и ремесел они смогут приобрести на Мастеровом проспекте, здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению традиционных курских сувениров. Можно также будет приобрести продовольственные и промышленные товары.
Местом отдыха и развлечения взрослых и детей на центральной площади станет благоустроенная зона фуд-корта и детская площадка рядом с ней, там же – главная сцена, где концертная программа будет продолжаться с утра до позднего вечера.
Гости увидят выставку сельхозтехники, животных, смогут побывать на мобильных комплексах проверки здоровья. Запланирована православная ярмарка, зрелищные соревнования механизаторов и косарей. Будет доступна полоса препятствий «Тропа богатыря», намечены творческие площадки организаций дополнительного образования, «День инвестора».
В воскресенье работа Курской Коренской ярмарки и экспозиций продолжится.
Все мероприятия ярмарки будут транслироваться в прямом эфире.
В Курских электрических сетях сообщают, из-за проведения плановых работ в электрических сетях будут отключать свет на следующих улицах города:
Сеймский округ:
15 июня с 13-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции
Крюкова 16, 16В, 18, 20
15, 17 июня с 09-00 до 16-00: капитальный ремонт ВЛ
1-я Прогонная
16 июня с 09-00 до 16-00:
5-6-е Каштановые переулки
17 июня с 09-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции
Дейнеки 3-7, 7/1, 1Б
Телефон для справок: 37-31-28
Центральный округ:
С 14 по 16 июня с 09-00 до 16-00:
Асеева 9-47
Асеева 16-46
Телефон для справок: 32-40-89
Железнодорожный округ:
15 июня с 13-30 до 16-00:
Сиреневая 2-32, 1-33
Клюквинская 2-16, 1-29
16 июня с 10-00 до 15-00:
Маяковского 151-177, 154-222
1-я Западная 1-35, 2-40
Островского 1-17
Телефон для справок: 26-32-10