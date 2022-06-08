Игорь Артамонов: Первая задача – помочь со школой, с детским садом, с подготовкой к зиме

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Пять автобусов передала транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым. Он вручил водителям ключи от новых ПАЗов.

Переданная техника будет обслуживать пассажирские маршруты в районе. Предполагается в ближайшее время восстановить автобусное сообщение райцентра с городом Мариуполем и сёлами района.

«Автобусы это первый этап. Дальше предстоят работы со школой, ремонт детсада, помощь с инфраструктурой. Это первый шаг к налаживанию нормальной жизни по другим стандартам качества», – обратился Игорь Артамонов к жителям района.

Липецкая область поможет построить школу в Володарском районе Донецкой народной республики. Об этом в ходе рабочей поездки в подшефный район сообщил губернатор Игорь Артамонов.

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Школы в населенном пункте нужно две. Но вторая долгие годы стоит в виде голых стен. Из-за этого условия, в которых учатся дети, нельзя назвать подходящими. Игорь Артамонов дал поручение начать работы в ближайшее время. Рядом со школой развернётся городок строителей из Липецкой области. Специалисты придут и на территорию детского сада «Солнышко». Крыша детского учреждения требует капремонта, нужно облагородить детскую площадку и территорию вокруг здания.

«Первая задача – помочь со школой, с детским садом, с подготовкой к зиме. Как можно по шесть лет делать капремонт? Детский сад в ужасном состоянии, крыша сыплется. Будем доделывать то, что многие годы не могло быть доделано. Много возникло организационных вопросов, их будем обсуждать с правительством ДНР», – сообщил Игорь Артамонов.

На встрече с лидерами мнений Володарского района губернатор рассказал о помощи, которую регион предоставит подшефной местности. В диалоге с бизнесменами Игорь Артамонов обозначил точки соприкосновения и поддержки, которые Липецкая область способна сгенерировать для плодотворной работы.

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Представители Липецкой области продолжают налаживать необходимые связи. В ближайшее время запланированы контакты по линии сельского хозяйства. Наш регион способен помочь подшефной местности со средствами защиты растений, дефицит которых испытывают володарские фермеры. Завод по производству этих средств недавно открылся в особой экономической зоне «Липецк».

Липецкая область одна из первых в России начала помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР. Над этим работает команда добровольцев. Решается вопрос с системами водоснабжения, в домах и учреждениях появляется питьевая вода.

Машины гуманитарной помощи доставили большой объём строительных материалов. Организовано питание школьников. Привезли учебники, медикаменты.

В общей сложности на Донбасс из Липецкой области уже отправлено более 250 тонн груза. Машины с гуманитарной помощью отправляют каждую неделю. В планах на ближайшее время направить технику, в том числе грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.