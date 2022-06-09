Автоматизированную систему контроля на гидросооружениях внедрили на предприятиях Металлоинвеста

В водоемах ГТС МГОКа находится более двадцати датчиков, еще 12 – на объектах цеха хвостового хозяйства ЛГОКа Фото: предоставлено пресс-службой

Автоматизированную систему непрерывного мониторинга уровня воды в открытых водоемах гидротехнических сооружений (ГТС) ввели в эксплуатацию на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева и Лебединском ГОКе. Покупка и установка оборудования обошлась почти в 28 миллионов рублей.

По мнению начальника управления промышленной безопасности и охраны труда Металлоинвеста Романа Русецкого, от безаварийной работы ГТС напрямую зависит стабильность всего технологического процесса:

- Внедренные системы автоматизированного дистанционного контроля уровня воды позволяют эффективно управлять рисками, применяя предупредительные меры. Это элемент проактивного обеспечения безопасности

Радиоволновые датчики системы с высокой точностью определяют уровень воды. Затем данные поступают в единую компьютерную сеть. Специалисты круглосуточно их оценивают и принимают необходимые управленческие решения.

В водоемах ГТС МГОКа находится более двадцати датчиков, еще 12 – на объектах цеха хвостового хозяйства ЛГОКа.

Гидротехнические сооружения обеспечивают техническое водоснабжение, гидрозащиту карьера, укладку и накопление отходов процесса обогащения концентрата и ряд других функций.

Превышение предельно допустимого уровня воды в технологических водоемах может стать причиной выхода из строя оборудования, подтопления прилегающих объектов и территорий. А слишком низкий уровень воды способен вызвать гибель фауны в водоеме и на прибрежной территории и отрицательно повлиять на экосистему.

Главный гидротехник МГОКа Сергей Пономарев рассказал, что на комбинате проводятся регулярные измерения уровня воды в водоемах:

– Новый программно-аппаратный комплекс осуществляет мониторинг показаний в автоматическом режиме и предусматривает оповещение в случае отклонения от допустимых значений.