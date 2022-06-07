Липецкая область и Володарский район ДНР договорились о сотрудничестве

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Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым прибыла в Донецкую Народную Республику. Липчане посетят Володарский район, над которым регион взял шефство и уже несколько недель оказывает помощь в восстановлении муниципалитета.

Сегодня в Донецке руководители Липецкой области и Володарского района в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина подписали соглашение о сотрудничестве. Документ регламентирует взаимодействие между субъектами в разных сферах. Основные формы сотрудничества, предусмотренные соглашением, касаются гуманитарной и правовой помощи, участия в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района.

Также предусмотрено развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, в том числе, в части прохождения стажировок сотрудников володарской администрации в Липецкой области. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, добровольчества.

«Команда Липецкой области уже не первую неделю работает в Володарском районе. Липчане консультируют коллег по самым разным вопросам, доставляют гуманитарную помощь. Сегодня наше взаимодействие подтверждено соглашением. Оставаться в стороне нельзя, будем помогать жителям района возвращаться к нормальной жизни», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.