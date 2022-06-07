Главные новости Курска на 7 июня 2022 года: обстрел курского поселка, бесплатное такси для ветеранов и ремонт дорог

В регионе продолжаются дорожные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Курской области.

По данным следствия утром 6 июня 2022 года украинские силовики с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей поселка Теткино Курской области осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела повреждены автомобиль, нежилые постройки, а также мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет.

В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению, сообщили в ведомстве.

С 10 июня будет действовать программа бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны.

Обратиться за услугой смогут инвалиды и участники, военнослужащие последнего военного призыва Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах ПВО в тот период, пояснили в администрации региона.

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону центра социального обслуживания населения или социального работника, прикрепленного к ветерану.

Если ветеран не знает номер соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: специалисты социальной службы сами свяжутся с ним до 10 июня 2022 года и помогут с заказом поездок.

Работник органов соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с указанием времени подачи и госномера автомобиля.

- Воспользоваться такси можно будет в Курске и Железногорске вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие его родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека, - рассказал заместитель председателя областного комитета цифрового развития и связи Евгений Медведев.

Работы на участке трассы Курск-Поныри в Золотухинском районе подходят к концу. Как сообщают в региональном комитете транспорта и дорог, осталось нанести горизонтальную разметку и установить дорожные знаки.

Протяженность объекта – более пяти километров. На сегодняшний день уже уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

- На нескольких участках трассы провели отбор проб дорожного покрытия для проведения лабораторных испытаний. Результаты будут известны в ближайшее время: по заключению будет понятно, насколько уложенная смесь соответствует нормативам, - говорят в комитете транспорта и дорог Курской области.

Если по итогам проверки возникнут какие-либо замечания — подрядчик должен будет их устранить.