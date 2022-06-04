Главные новости Курска на 4 июня 2022 года: "гуманитарка" для ЛДНР, восстановление приграничных районов и бесплатные IT-курсы для школьников

Из Курской области продолжают отправлять помощь в ЛДНР Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне продолжают оказывать помощь жителям Донецкой Народной республики. Так, в областной администрации сообщают, что на этот раз удалось собрать около 20 тонн гуманитарного груза, который отправится в Первомайский район.

Благодаря неравнодушным курянам жители ДНР получат продуктовые наборы, питьевую воду, медикаменты, строительные материалы и генераторы. А для детей отправили книги, игрушки, канцелярские принадлежности и сладости.

Также сообщается, что в Первомайском районе уже начались восстановительные работы, в частности, отремонтирован детский сад в поселке Мангуш.

3 июня во время прямого эфира в Центре управления регионом глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев рассказал о ходе ремонтных работ на объектах, пострадавших от обстрелов ВСУ.

Под обстрел попали несколько сел: Попово-Лежачи, Дроновка, Алексеевка. Однако больше всего пострадал поселок Теткино, там зафиксированы наибольшие разрушения.

- Пострадало много промышленности: сахарный завод, спиртзавод, а также школы, дома, социальные учреждения. Но самая большая потеря – это человеческая жизнь. В результате обстрелов на территории спиртзавода погиб водитель из Воронежской области, - говорит Павел Золотарев.

По заявлению главы района, в Алексеевке и Дроновке восстановительные работы успешно завершились. В Попово-Лежачи ситуация обстоит сложнее. Там пострадали не только строения, но и дорогая техника. Издержки составят примерно 100 миллионов рублей.

Сейчас преступили к восстановлению поселка Теткино, проводят ремонт домов: меняют кровлю и окна. Как говорит Павел Золотарев, если никаких ЧП больше не произойдет, то восстановительные работы завершат примерно через полтора месяца.

В курском центре цифрового образования детей «IT-куб» открыт набор на программу «Мобильная разработка» IT-школы Samsung на предстоящий учебный год. Занятия бесплатные, они заинтересуют увлеченных программированием и разработкой мобильных приложений старшеклассников, а также всех, кто планирует связать свою жизнь с IT-индустрией.

Занятия стартуют в сентябре. Они пройдут очно в «IT-кубе». Центр работает в курской школе №60 им. Героев Курской битвы в рамках национального проекта «Образование».

В течение года ученики 8-10-х классов будут изучать основы IT и объектно-ориентированное программирование на примере языка Java, а также создадут собственные мобильные приложения на платформе Android.

Подать заявку можно на сайте программы myitschool.ru. Затем ребятам предстоит пройти конкурсный отбор. Он состоит из онлайн-тестирования (с 1 апреля по 11 сентября) и очной встречи с преподавателем «IT-куба» (с 22 августа).

После успешного завершения программы старшеклассники получат сертификат от компании Samsung Electronics, возможность участвовать во Всероссийском конкурсе Samsung, если выпускной проект - мобильное приложение - получит высокую оценку экспертов. Призеров и победителей конкурса проектов ждут дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Курский «IT-куб» сотрудничает с IT-школой Samsung три года. За это время обучение по программам ведущей компании мира успешно прошли более 40 старшеклассников региона.