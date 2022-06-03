Игорь Артамонов побывал в елецком микрорайоне «Чёрная Слобода»

.

Капремонт ряда домов в исторической части Ельца идёт с опережением срока. Об этом сегодня губернатору Липецкой области Игорю Артамонову сообщил директор регионального ФКР Виктор Петров. Всего на улице Коммунаров в этом году отремонтируют 16 многоквартирных домов. Во многих фасады уже очищены от старого покрытия, ведутся подготовительные работы к ремонту крыш. В некоторых домах, где возникла острая необходимость замены инженерных сетей, обновляют коммуникации.

По инициативе главы региона фасады этих зданий выполнят в одной цветовой гамме и украсят декоративными элементами с архитектурной подсветкой. Колористическое решение было определено на заседании Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Липецкой области. Работы планируют завершить до сентября.

.

«Липецкие архитекторы разработали хороший дизайн для этих зданий, который будет соответствовать историческому облику Ельца. Это важно с туристической и эстетической точки зрения, но ещё важнее, чтобы все работы были выполнены качественно, чтобы живущим в этих домах людям было уютно и комфортно. Ход работ будем держать на контроле», – сказал Игорь Артамонов.

Также губернатор побывал в строящемся микрорайоне «Чёрная Слобода», где на средства полученного регионом инфраструктурного бюджетного кредита при софинансировании из областного и муниципального бюджетов построят объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электроснабжения.

Глава региона встретился с местными жителями, которые уже построили в микрорайоне дома. Ельчане обратились с просьбой ускорить решение вопроса с водоснабжением и дорогами. Губернатор поручил мэру Ельца Евгению Боровских в первую очередь в «Чёрной Слободе» выполнить те работы, о которых просят жители.

«Здесь большие возможности для жилищного строительства, но люди не активно строятся, потому что не видят инфраструктуру – дороги, воду, свет. В этом году начнутся работы, через две недели – по воде и электричеству. Дороги отсыпят, а в следующем году начнут асфальтировать», – рассказал Игорь Артамонов.

Район «Чёрная Слобода» занимает 165 гектаров. Здесь предусмотрено малоэтажное жилищное строительство и возведение двух детских садов, школы и многофункционального центра с поликлиникой.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.