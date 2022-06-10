Как в Курске отметят День России?

Курян ждут кинопоказы, концерты и конкурсы в разных точках города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Празднование Дня России в Курске начнется уже в эту субботу. Так, 11 июня в городе в 11.00 торжественно откроется XIII Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» . Мероприятие пройдет в парке ДК Железнодорожников.
Но больше всего событий курян ждет 12 июня:
Продолжение XIII Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая» в парке ДК Железнодорожников.
Бесплатные кинопоказы, посвященные Дню России, пройдут в центрах досуга «Мир» - 8.30; «Сказка» - 9.00; «Ассоль» - 10.00; «Спутник» - 10.00; «Родина» - 10.00.
В 14.00 на Ермошкином озере состоится праздник русских традиций. Театрализованное представление «Зеленые святки» (праздник «Троица»), МБУК ЦНТ «Русь».
В 10.00 в спортцентре «Восток» состоится турнир по теннису;
С 10.00 до 13.00 возле цирка состоится показ военной техники в рамках акции «Моя Россия».
В 10.00 на ул. Вишневая, д.17 (ТЦ «Европа-30»), Театральный проезд, д.1 (Парк Железнодорожников) пройдет акция «Российский триколор»
В 12.00 на площадке у кинотеатра «Ассоль» праздничная программа, посвященная Дню России.
В 13.00 в парке 50 лет ВЛКСМ пройдет фестиваль «АтомЭнергоСтрит».
С 13.00 до 17.00 в парке 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) пройдет фестиваль ГТО для жителей города
В 14.00 в художественной школы №2 имени Дейнеки состоится конкурс детского рисунка.
В 16.00 на открытой площадки центра досуга «Сказка» состоится концертная программа «Вместе мы большая сила – вместе мы страна Россия!».
В 18.00 на открытой площадке центра досуга «Лира» пройдет праздничная программа «От Руси к России!»
В 19.30 на детской площадке центра досуга «Родина» пройдет тематическая программа «Я люблю тебя, Россия», благотворительный кинопоказ х/фильма «Легенда о Коловрате».
В 20.00 у центра досуга «Мир» пройдет праздник «Люблю тебя, Россия».
А 13 июня в 12.00 в центре досуга «Сказка» пройдет квест-игра «Соловьиный край России».