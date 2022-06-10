Выходные в Курске: концерт на площади, футбольный матч и военно-исторический фестиваль

Курян ждут длинные выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впереди курян ждут длинные выходные - с 11 по 13 июня объявлены нерабочими днями в России. Рассказываемо культурных и спортивных событиях, которые можно посетить в эти дни.

Кино и концерт под открытым небом

11 июня на Театральной площади пройдут мероприятия в рамках проекта «Открытый экран».

В 19:00 состоится концерт симфонического оркестра совместно с солистами филармонии «Музыки для всех»

В 21:00 Курский кинофонд проведет показ семейной комедии «Артек. Большое путешествие» 6+.

При ухудшении погодных условий мероприятие может быть отменено.

«Русь мастеровая»

Курян приглашают на ХIII Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». Мероприятия пройдут в Парке железнодорожников 11 и 12 июня.

Так, в эту субботу с 12:00 будет работать ярмарка авторских изделий конкурсантов, на которой можно будет приобрести глиняные игрушки, текстильные куклы, тканые пояса, лоскутные изделия, деревянную и гончарную посуду. Также для всех гостей конкурсанты устроят мастер-шоу.

12 июня с 09:00 в режиме реального времени мастера из 85 регионов страны за восемь часов создадут конкурсное изделие. Они продемонстрируют мастерство нескольких номинациях: глиняная игрушка, гончарство, печать по ткани, кружевоплетение, резьба по дереву, роспись по дереву/бересте, художественная обработка растительных материалов, ткачество поясов, текстильная кукла, художественный войлок, лоскутное шитье.

Помимо этого, в рамках конкурса состоится массовая карагодная пляска «Тимоня».

Вход свободный.

Все - на футбол!

12 июня в 9.00 на стадионе «Трудовые резервы» состоится футбольный матч, посвященный Дню России, между командами администраций Курской области и Курска.

Окунуться в эпоху Средневековья

12 июня с 12:00 до 16:00 куряне смогут посетить военно-исторический фестиваль «Дружины Неполки». Мероприятие пройдет в Золотухинском районе и будет посвящено эпохе раннего Средневековья периода IX-XI веков.

Гости фестиваля смогут увидеть выступления участников движения исторической реконструкции; купить сувенирную продукцию и другие изделия на разных ярмарках; покататься на лошадях и пони, а также посетить лучный тир. Помимо этого, на территории фестиваля будет располагаться таверна.

Координаты места проведения – 51.943148. Вход для зрителей свободный и бесплатный.

День России в Курске: бесплатное кино и «Зеленые святки» на озере

А 12 июня состоятся бесплатные кинопоказы, посвященные Дню России.

Они пройдут в центрах досуга «Мир» - 8.30; «Сказка» - 9.00; «Ассоль» - 10.00; «Спутник» - 10.00; «Родина» - 10.00.

12 июня в 14.00 на Ермошкином озере состоится праздник русских традиций. Театрализованное представление «Зеленые святки» (праздник «Троица»), МБУК ЦНТ «Русь».

12 июня в 10.00 в спортцентре «Восток» состоится турнир по теннису;

12 июня с 10.00 до 13.00 возле цирка состоится показ военной техники в рамках акции «Моя Россия».

12 июня в 10.00 на ул. Вишневая, д.17 (ТЦ «Европа-30»), Театральный проезд, д.1 (Парк Железнодорожников) пройдет акция «Российский триколор»

12 июня в 12.00 на площадке у кинотеатра «Ассоль» праздничная программа, посвященная Дню России.

12 июня в 13.00 в парке 50 лет ВЛКСМ пройдет фестиваль «АтомЭнергоСтрит».

12 июня с 13.00 до 17.00 в парке 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) пройдет фестиваль ГТО для жителей города

12 июня в 14.00 в художественной школы №2 имени Дейнеки состоится конкурс детского рисунка.

12 июня в 16.00 на открытой площадки центра досуга «Сказка» состоится концертная программа «Вместе мы большая сила – вместе мы страна Россия!».

12 июня в 18.00 на открытой площадке центра досуга «Лира» пройдет праздничная программа «От Руси к России!»

12 июня в 19.30 на детской площадке центра досуга «Родина» пройдет тематическая программа «Я люблю тебя, Россия», благотворительный кинопоказ х/фильма «Легенда о Коловрате».

12 июня в 20.00 у центра досуга «Мир» пройдет праздник «Люблю тебя, Россия».

13 июня в 12.00 в центре досуга «Сказка» пройдет квест-игра «Соловьиный край России».