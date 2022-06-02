Липецкая область – лидер рейтинга Рослесхоза

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Липецкая область стала лучшей в России по эффективности ведения лесного хозяйства. Данные предоставил Рослесхоз. Оценивалась эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за 2021 год. В сравнении с показателями 2020 года наш регион поднялся сразу на 14 позиций и возглавил всероссийский рейтинг.

Работа региональных лесных ведомств оценивалась по ряду критериев. В том числе учитывались площади посаженных деревьев, объём заготовленной древесины, число лесных пожаров и средняя площадь одного возгорания, финансово-экономическая деятельность.

По итогам 2021 года Липецкая область показала хороший результат почти по всем показателям. К примеру, деревьев в регионе сажается больше, чем вырубается. Соотношение по этому показателю – 200%. В прошлом году в нашей области было посажено 709 гектаров леса. И не только за 2021 год, а за последние семь лет на землях регионального лесного фонда не допущено пожаров.

«В Липецкой области сохранению и восстановлению лесов уделяется большое внимание. Мы регулярно обновляем материально-техническую базу лесных хозяйств, следим за безопасностью, занимаемся профилактикой пожаров. Работа ведётся большая, комплексная и, как подтверждают полученные результаты, эффективная», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отметили в Рослесхозе, продуктивные практики работы Липецкой области и других лучших регионов будут собраны и предложены для внедрения менее успешным коллегам.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.