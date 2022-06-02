Главные новости Курска на 2 июня 2022 года: обновленный музей "Юные защитники Родины", ликвидация разрушений в приграничье и новый прожиточный минимум

В обладминистрации определили, что на жизнь курянину нужно чуть больше 12 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рядом с библиотекой имени Асеева в Курске открыли мемориал «Сынам полков». Скульптура установлена в память о юных защитниках Родины. Создал памятник скульптор Михаил Баскаков.

Перед установкой монумента прилегающая территория была благоустроена, и теперь рядом с библиотекой находится красивый зеленый сквер.

Также открыта обновленная экспозиция музея «Юные защитники Родины», который теперь располагается в библиотеке имени Асеева. Добавим, что это единственный в России музей, посвященный подвигу детей на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

В поселке Теткино и селе Воробжа продолжаются восстановительные работы. Из-за неоднократных обстрелов со стороны Украины в поселке Теткино были разрушения, пострадали многоквартирные и частные дома, больница, школа.

Подрядные организации Фонда капитального ремонта уже восстановили остекление в 92 домах, отремонтировали крыши 14 домов, сообщили в администрации региона.

Сейчас идут работы по ремонту кровли из шифера на Теткинской ЦРБ и на оставшихся домах, которые получили повреждения. Завершить работы в поселке Теткино планируется в течение трех недель.

В селе Воробжа в школе будет заменено 49 окон, все материалы уже заказаны. Еще в трех жилых домах повреждены крыши и окна. Основные работы строители уже ведут.

Полностью завершен ремонт в селе Алексеевка. Здесь остеклили пять домов, восстановили кровли двух жилых и трех хозяйственных построек, заборы и фасады.

Сумма средств, которая уже направлена на проведение восстановительных работ, превышает четыре миллиона рублей.

В администрации региона подписано постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год.

Величина прожиточного минимума увеличена на 10 процентов и теперь составит 12 110 рублей (ранее 11 009 рублей),

для трудоспособного населения – 13 200 рублей (ранее 12 000 рублей),

для пенсионеров – 10 461 рубль (ранее 9 510 рублей),

для детей – 12 157 рублей (ранее 11 052 рубля).