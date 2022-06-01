Владимир Мединский в Курске откроет памятник «Сынам полков»

1 июня помощник Президента РФ проведет в Курской области Фото: Влад КОМЯКОВ

В Курск прибыл помощник Президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщили в администрации Курской области.

Одна из точек визита высокого гостя - недавно установленный на улице Ленина в Курске памятник "Сынам полков".

1 июня в 11:00 в сквере рядом с областной библиотекой имени Николая Асеева состоится открытие монумента. В мероприятии примет участие Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества. Сопровождать его будет губернатор Курской области Роман Старовойт.

Затем в расположенной рядом библиотеке состоится открытие новой экспозиции военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Предполагается, что Владимир Мединский осмотрит также экспозицию музея, который совсем недавно был перенесен в здание областной библиотеки. Накануне, 31 мая, здесь еще велись работы.

Военно-исторический музей «Юные защитники Родины» был изначально открыт по решению директора Курского завода тракторных запасных частей имени 50-летия СССР в Доме культуры КЗТЗ. Основатель музея – Клара Александровна Рябова.

В 1978 году музею было присвоено звание «Народный», в 1991 году он стал филиалом Курского областного краеведческого музея.

Фонды музея насчитывают около 30 000 единиц хранения.

В экспозиции музея отражена история Великой Отечественной войны через судьбы воевавших детей и подростков. Более 300 тысяч воспитанников боевых частей и соединений, связных-разведчиков, подпольщиков и партизан, юнг всех флотов и флотилий с оружием в руках воевали на всех фронтах. 60 тысяч воинов-подростков погибли, из них четыре с половиной тысячи юных курян.

В 2022 году музей было решено перенести на новую площадку - в библиотеку имени Николая Асеева в центре Курска.

Обновленный проект музея был выполнен по заказу Российского военно-исторического общества компанией Grata Adv - автор экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы на Поклонной горе. Проект курского музея реализован за счет средств Российского военно-исторического общества, председателем которого является Мединский.