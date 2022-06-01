Игорь Артамонов: Вы показали хороший результат

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с игроками мини-футбольного клуба «ЛКС», который завоевал серебро Высшей лиги чемпионата России. Глава региона на протяжении всего сезона следил за выступлением липецкой команды, посещал игры. Сегодня он поздравил спортсменов и тренеров лично, поблагодарил за достойную игру.

«Команда отлично выступала весь сезон, достойно представляя свой регион. Вы показали хороший результат, который теперь нужно закрепить и продолжить следовать к достижению новых целей», – сказал Игорь Артамонов. Глава региона обсудил с футболистами планы на предстоящий сезон. Спортсмены сказали, что перерыв будет недолгим. Уже скоро начнётся подготовка к играм.

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Игорь Артамонов подчеркнул, что важно готовить будущих игроков команды и развивать в регионе детский мини-футбол. Тренер команды сообщил, что над этими задачами активно работают и сейчас готовят новые проекты для детей, которые скоро представят липчанам и руководству области.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.