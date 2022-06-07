Фильм «Огород», который снимали в Курской области, покажут на Московском кинофестивале

Лариса Садилова свой следующий фильм также, возможно, будет снимать в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фильм «Огород», который снимала режиссер Лариса Садилова в Курской области зимой и летом 2021 года, войдет в основную конкурсную программу 44-го Московского Международного кинофестиваля, сообщает Курский областной киновидеофонд.

В Курске картина может открыть новый сезон проекта "Кино в театре"

В этом году сроки его проведения сдвинуты с середины весны на конец лета. Как только станут известны точные даты, авторы фильма выложат трейлер в сеть.

В главной роли - артист Курской филармонии Юрий Кутафин Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Показ на ММКФ должен быть для картины премьерным, поэтому до фестиваля ее демонстрировать нигде не будут. Однако у Ларисы Садиловой есть идея сразу же после него организовать кинотур по тем регионам, где снималась лента – кроме Курской это Смоленская и Брянская области. Возможно, в Курске фильм «Огород» откроет 17-й сезон проекта «Кино в театре» и будет показан в сентябре в драматическом театре им. А.С. Пушкина. Сегодня это самая большая площадка в нашем городе с залом на более 800 посадочных мест, - рассказали в облкинофонде.

Напомним, в съемках фильма принимали участие две народные артистки России: Раиса Рязанова, известная по роли Антонины в мелодраме «Москва слезам не верит» и Валентина Теличкина, сыгравшая корреспондента-курьера в киноповести 1967 года «Журналист», мать Саши Белого в сериале «Бригада», незнакомку в комедии «Где находится нофелет?». Также в фильме снялась Ольга Лапшина, снявшаяся в роли старицы Матроны в новой военной драме «Мария. Спасти Москву». Главную мужскую роль исполнил артист Курской государственной филармонии Юрий Кутафин.

История о любви 70-летних

По сюжету, главная героиня картины Зоя (Валентина Теличкина), едет из Брянска в смоленский санаторий, где знакомится с курянином Валерием (Юрий Кутафин). Как и сам Юрий, его герой Валерий – артист, он выезжает в села Курской области с концертами проекта «Открытый экран».

Съемки проходили в Курской области летом прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Это история про мою маму, про мою тетю. Главная героиня, которую играет Валентина Теличкина, - это собирательный образ. Картина посвящается нашим родителям. Это картина о любви 70-летних, о том, что люди пожилого возраста тоже хотят жить и любить, а не выживать, - рассказала КП режиссер картины.

В планах - сериал "Соседки"

Лариса Садилова поделилась с "Комсомолкой" также своими творческими планами:

- Хочу снять сериал под названием «Соседки». Если найдем финансирование, то будем снимать, надеюсь, в Курске. Это фильм о трех 45-50-летних женщинах, которые работают в торговом центре. Одна продает соки, вторая работает в химчистке, третья – в информационном бюро. И в итоге они организовывают Агентство добрых дел. Предварительно съемки могут начаться летом 2022 года.

СПРАВКА "КП"

Лариса Садилова родилась 21 октября 1963 года в Брянске.

Окончила ВГИК (1986, режиссерско-актерское отделение мастерской С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). В кино дебютировала как актриса в 1984 году, снявшись в роли гимназистки в фильме «Лев Толстой»[2]. В 1998 сняла в качестве режиссера дебютную черно-белую картину «С днем рождения!», которая получила призы международных и отечественных кинофестивалях: «Кинотавра» в Сочи, МКФ в Мангейме, Котбусе, Братиславе и Премию Жоржа Садуля.

Следующие фильмы режиссера («С любовью, Лиля» и «Требуется няня») также были отмечены множеством наград.