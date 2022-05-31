Главные новости Курска на 31 мая 2022 года: ситуация на границе, отключение воды и ЕГЭ

В регионе 31 мая пройдет ливень с градом, предупреждает МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

На оперативном совещании председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов рассказал о текущей обстановке в приграничных районах Курской области. По его словам, ситуация на границе с Украиной остается напряженной.

- Органы местного самоуправления, главы муниципальных образований приграничных районов принимают меры по инструктажу населения и порядке поведения в экстренных ситуациях, - заявил Горбунов.

Также председатель комитета региональной безопасности сообщил о том, что в приграничных районах готовят определенные виды укрытий и другие соответствующие мероприятия по взаимодействию с Министерством обороны и пограничным управлением.

Ранее сегодня стало известно, что Минобороны направило в Курскую область дополнительные силы и вооружение. Губернатор Роман Старовойт заявил, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителям Курской области.

31 мая в Курской области будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем в отдельных районах град. Ветер ночью восточной четверти 4-9 метров в секунду, днем северной четверти 7-12 метров в секунду, при грозах порывы до 17 м/с. Температура: - ночью 11-16°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 5000 метров.

C 30 мая специалисты ПАО «Квадра» приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей, подключенных к котельной 113-го квартала.

До 3 июня прекращена подача горячей воды по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьской, Театральной, Интернациональной, Бутко, Западный парк и 2-й Новоселовке, сообщили в мэрии Курска.

Полный список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, размещен на сайте ПАО «Квадра» https://clck.ru/h2Xm3. По всем вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу компании по телефонам 39-48-68 и 39-48-88

В Курске около двух тысяч школьников сдают в этом году ЕГЭ по русскому языку.

Это самый массовый экзамен. Для соблюдения эпидемической безопасности его проведение распределили на два дня – 30 и 31 мая.

Как рассказали в комитете образования, 30 мая свои силы проверили 968 участников, в 11 пунктах во второй день зарегистрировано 1032 человека.

Пять выпускников с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен по русскому языку в форме государственного выпускного экзамена.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. На их выполнение выделено три с половиной часа. Русский язык - один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании. Для этого необходимо набрать по предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов.

Первые экзамены по химии, литературе и географии курские школьники уже сдали. Их результат будет известен не позднее 10 июня.