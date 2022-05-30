В Воронежской области расширен ряд категорий граждан, которые могут получить господдержку на газификацию домовладений

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Такое решение было утверждено депутатами Воронежской областной Думы в ходе 21-го заседания регионального парламента.

В целях расширения категорий получателей денежной компенсации за газификацию или субсидии на газификацию жилого помещения были внесены корректировки в ряд статей регионального закона «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

– Благодаря внесению данных изменений, дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить малоимущие граждане и малоимущие многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе, за исключением малоимущих граждан и малоимущих многодетных семей, которые ранее уже были включены в закон, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Выплата для этих категорий составит 50 тысяч рублей, но не более фактически затраченных средств на цели по газификации жилого помещения. Это касается строительства внутридомовых инженерных систем газоснабжения, подключения жилого помещения к газораспределительным сетям, строительства газопровода-ввода, приобретения внутридомового газового оборудования.

Дополнительные средства на реализацию инициативы будут предусмотрены областным бюджетом. При этом финансирование расходов в 2022 году до их включения в закон об областном бюджете, пока будет осуществлять в рамках уже предусмотренных на данные цели средств. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Напомним, в Воронежской области с прошлого года действует программа социальной газификации. Согласно ей подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах происходит по заявительному принципу без привлечения средств граждан. Планы-графики утверждены и включают свыше 9,4 тысяч домовладений, отвечающих критериям бесплатной газификации. Из них 272 домовладения газифицированы в 2021 году, а 8 930 домовладений будут газифицированы в 2022 году. При этом программа не является закрытой: ежемесячно специалистами план-график уточняется, и в него могут включаться новые объекты.

Работы по подключению к сетям газопотребления внутри границ участка, а также покупка необходимого внутридомового газового оборудования осуществляется за счет потребителей. За исключением ряда льготных категорий граждан.

В конце прошлого года депутатами Воронежской областной Думы был принят закон, который позволяет ряду категорий граждан получить господдержку на догазификацию домовладений в границах земельного участка, в том числе, направить средства на покупку необходимого оборудования. 98 млн рублей на эти цели также были утверждены региональным парламентом. На компенсацию или субсидию в размере до 100 тысяч рублей могут рассчитывать инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий, вдовы инвалидов участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, инвалиды и родители, имеющие детей-инвалидов, малоимущие граждане, малоимущие многодетные семьи. Очередным решением парламентариев перечень льготников значительно расширен. По оценочным подсчетам регионального департамента соцзащиты, дополнительной мерой в регионе может быть охвачено около 1,5 тысяч получателей.

– Социальная газификация — одна из важных составляющих народной программы. В перспективе она существенно повысит качество жизни граждан, сделает быт более комфортным, особенно в отдаленных районах области. Поэтому со стороны депутатского корпуса реализации всех мероприятий в рамках догазификации уделяется особое внимание, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.