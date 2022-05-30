Под Липецком возведут новую ледовую арену

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Строительная техника зашла на площадку в селе Хрущёвка Липецкого района, где будет возведён ледовый дворец. Спортивный объект построят в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Здание будет одноэтажным. Кроме ледового поля здесь разместятся административные и вспомогательные помещения, кабинет врача, помещение для хранения инвентаря, раздевалки, душевые. Ледовый дворец станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха. Комплекс будет доступен, в том числе и для маломобильных граждан.

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«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.