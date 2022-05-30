Сервис «Ростелеком Книги» подключили более двух с половиной тысяч жителей Курской области

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Особенно востребованной услуга оказалась в марте и апреле: за эти два месяца подписку оформили почти 650 человек. Наибольшей популярностью онлайн-библиотека пользуется у книголюбов Курска, Курчатова, Льгова и Рыльска. В каждом из этих городов «Ростелеком Книги» подключают порядка 70 человек ежемесячно.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис "Ростелеком Книги" — библиотека, которая умещается в одно устройство и находится всегда под рукой. Пользователь может читать книгу онлайн или скачать ее на смартфон или планшет. На платформе собрана большая база книг, в том числе и “школьная” литература. Ребенок сможет прочитать все произведения из обязательного списка на лето, не таская при этом тяжелые тома в детский лагерь или деревню к бабушке».

«Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и крупнейшего ресурса электронных и аудиокниг «ЛитРес». В сервисе доступно более 245 тысяч электронных и 54 тысячи аудиокниг, сгруппированных по жанрам. Есть несколько вариантов подписки. Например, тариф «Базовый» включает 154 тысячи электронных изданий, а «Аудио» — 36 тысяч аудиокниг. С одного аккаунта читать и слушать тексты на компьютере, смартфоне или планшете могут одновременно до пяти человек. Оформить подписку на «Ростелеком Книги» можно в личном кабинете провайдера.

Екатерина Малышева, жительница города Курска:

«У нас читающая семья. Ни разу мы не выходили из книжного магазина без покупок. С каждым месяцем изданий в нашем доме становилось больше, недавно даже пришлось часть из них отдать в библиотеку просто потому, что хранить их уже негде. Когда начался дачный сезон, озадачились подключением интернета в загородном доме. Специалисты компании рассказали нам тогда о многих сервисах, в том числе о “Ростелеком Книги". Сразу оформили подписку, установили всей семье на телефоны специальное приложение. Оказалось, читать с экрана очень удобно. Коллекция книг огромна, а цены на каждое отдельное произведение в разы ниже, чем на печатное издание».

Узнать подробности о сервисе и выбрать подходящий тариф можно на сайте «Ростелекома».