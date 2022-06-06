Четверть века - во главе УФПС Курской области

Виктор Вырожемский за прошедшие 25 лет внес значительный вклад в развитие и сохранение почтовой сети в Курской области

6 июня исполнилось ровно четверть века , как УФПС Курской области успешно работает под руководством Мастера связи Российской Федерации Виктора Вырожемского.

Не многие знают, что Виктор Игоревич - потомственный почтовик. Его мама, Софья Валентинова, всю жизнь проработала на почте. Поэтому специфика труда почтовиков знакома директору «Управления Федеральной почтовой связи Курской области» Виктору Вырожемскому с юных лет.

Свою трудовую деятельность он начал в 17 лет электромонтером связи первого разряда Обоянского эксплуатационно-технического узла связи. В 1983 году окончил факультет автоматической электросвязи Ленинградского электротехнического института связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. По окончанию вуза более десяти лет занимался партийно-хозяйственной работой.

А в 1994 году Виктора Вырожемского назначили начальником РУФПС Обоянского района. Спустя три года он уже возглавил ГУ «Управление Федеральной почтовой связи Курской области».

Четырежды, начиная с 2001 года Виктор Игоревич избирался депутатом Курской областной Думы.

Виктор Вырожемский за прошедшие 25 лет многое сделал для развития почтовой сети в Курской области. В частности, за это время проведена существенная модернизация предприятия, расширен спектр цифровых услуг.

Труд Виктора Вырожемского отмечен на самых разных уровнях - от федерального до регионального. Он удостоен памятного знака «За труды и Отечество», почетной грамоты Совета федерации РФ, медали ордена «За заслуги перед Курской областью I степени», наград Русской православной церкви и многих других.

Распоряжением губернатора региона Виктору Игоревичу присвоено звание «Почетный работник связи и информационных технологий Курской области», что подтверждает его весомый вклад в развитие Почты России. А накануне трудового юбилея Президиум профсоюза работников связи России наградил Виктора Игоревича золотым орденом «За служение профсоюзу работников связи».

ЗНАЙ!

Сегодня Почта России в Курской области – это 13 почтамтов, 601 почтовое отделение. Почтовой связью охвачены все населённые пункты региона. В почтовых отделениях курянам доступны более 200 видов почтовых, финансовых, торгово-розничных, инфокоммуникационных услуг.

За один визит на почту можно решить множество бытовых вопросов: оплатить коммунальные услуги, штрафы, выписать газеты и журналы, отправить и получить посылку, оформить страховку, осуществить перевод и многое другое.