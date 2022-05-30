Юные конкурсанты получили наборы художника Фото: предоставлено пресс-службой

Итоги творческих конкурсов «Труд БЕЗ опасности» и #БлогерБезопасности подвели на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева. Конкурсы проводили в рамках корпоративной Недели охраны труда Металлоинвеста.

Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров сказал:

- Мы очень рады, что в этом году много наших работников и их детей приняли участие в конкурсах, показали через свои знания и мастерство приверженность к важным принципам охраны труда.

Антон Захаров вручил дипломы и подарки и отметил, что безопасность на производстве начинается с каждого из нас:

- Жизнь и здоровье – наши самые главные ценности.

Конкурс «Труд БЕЗ опасности» проходил по теме "Безопасные советы". В рисунках и видеороликах конкурсанты рассказали о том, как правильно носить спецодежду, пользоваться средствами индивидуальной защиты, беречь свою жизнь и здоровье не только на производстве, но и в повседневной жизни.

В соревновании участвовали 72 работника комбината их дети.

В итоге на суд жюри представили 67 работ. Победители получили награды в номинациях: «Самый маленький участник конкурса», «Работы с использованием элементов декоративно-прикладного творчества», «Лучший плакат», «Юные артисты», «Лучшее видео». А наиболее активным подразделением признали управление технического контроля комбината.

А онлайн викторина #БлогерБезопасности собрала ответы более 500 человек. Победителями по результатам пяти тестов признали девять сотрудников Михаловского ГОКа. Авторы лучших работ получили подарочные сертификаты. Все ребята-участники конкурса были награждены наборами художника.

А победителям викторины вручили корпоративные сувениры.

Забота о коллективе и охрана труда – важные приоритеты производственной деятельности комбината. Корпоративные тематические конкурсы прошли на всех предприятиях Компании. Их цель - вовлечь сотрудников в работу по повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности, привлечь внимание к этой важной теме с помощью творчества.