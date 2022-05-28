Главные новости Курска на 28 мая 2022 года: выплаты для спортсменов, строительство новой дороги и день бесплатной юрпомощи

1 июня куряне смогут бесплатно проконсультироваться у юристов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области введены единовременные выплаты для спортсменов и тренеров по видам спорта, которые не включены в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте в Курской области» внесли на очередном заседании Курской областной Думы.

Теперь куряне, ставшие победителями чемпионатов мира по таким видам спорта, будут получать 150 тысяч рублей, серебряные призёры – 100 тысяч рублей, бронзовые – 50 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение из региональной казны предусмотрено и чемпионам Европы. Спортсмены, занявшие первое место на таких соревнованиях, получат 100 тысяч рублей, второе – 50 тысяч рублей, за третье место предусмотрено 25 тысяч рублей.

По 50 тысяч рублей будет выплачиваться чемпионам России.

Тренеры чемпионов и призеров будут получать выплату в размере 50% от вознаграждения спортсменов.

Курские дорожники приступили к разработке проекта строительства третьей очереди дороги на проспекте Дружбы в Курске.

- Новая дорога пройдет от кольца на проспекте Дружбы до трассы М-2 «Крым». Это позволит разгрузить транспортные потоки и обеспечит дополнительный выезд на обход Курска, - рассказали в администрации региона.

Длина четырехполосной дороги составит около полутора километров. Также в планах — благоустроить прилегающую территорию и установить перильные ограждения.

Первые две очереди магистральной улицы построены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это участок от проспекта Дружбы до улицы Просторная и от Просторной до улицы Сумская. Общая протяженность дороги составила 3,3 километра.

1 июня с 11:00 до 16:00 специалисты Курского регионального отделения Ассоциации юристов России и сотрудники УМВД России по Курской области проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.

Акция пройдет на трех площадках:

в Курске – на улице Радищева, 29, оф. 123;

в поселке Касторное – на улице 1 Мая, 13;

в поселке Пристень – на улице Советской, 37.

Консультировать будут юристы Центра бесплатной юридической помощи, адвокаты, нотариусы, специалисты Росреестра, а также сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области.

В субботу, 28 мая, в Курском онкоцентре ведущие специалисты отделения онкогинекологии проведут бесплатный прием. Консультации начнутся с 9:00 в поликлинике. Пациентам необходимо взять с собой паспорт, полис, СНИЛС и имеющуюся медицинскую документацию.

Во время приема можно будет пройти комплексное обследование, выключающее УЗИ, цитологический скрининг предраковых заболеваний, а также определение онкомаркера СА–125.

- При выявлении патологии мы направляем пациентов на комплексное дообследование, чтобы они могли своевременно получить качественную помощь в нашем онкоцентре, – отметила заведующая отделением онкогинекологии Курского онкологического центра Вивея Ельникова.