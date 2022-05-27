Совершенствование системы соцподдержки и улучшение инвестклимата: Воронежская облдума приняла новые законы

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Состоялось 21-е заседание Воронежской областной Думы, которое провел заседание председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе заседания депутаты заслушали ежегодный отчет главы региона о результатах деятельности правительства Воронежской области за 2021 год.

Также парламентарии одобрили пакет изменений в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

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— Принятые решения позволят расширить категории получателей мер соцподдержки на газификацию жилого помещения в рамках программы догазификации, а также установить ежемесячную денежную выплату гражданским работникам военного комиссариата региона и его структурных подразделений, — пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. — Еще одно решение депутатского корпуса позволит обеспечить бесплатным двухразовым питанием в виде продуктового набора детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих школьную программу на дому.

Также в повестку заседания был включен ряд законопроектов экономической направленности. Среди них проект регионального закона, которым актуализируется законодательство, касающееся реализации особо значимых инвестиционных проектов, а также документ, уточняющий информацию об объектах государственной областной собственности, подлежащих приватизации в 2022—2024 годах.

Депутатский корпус одобрил изменения в Закон Воронежской области «О перечислении части прибыли областными государственными унитарными предприятиями». Документ был разработан в целях полного и эффективного использования такими организациями субсидий, выделяемых из областного бюджета на осуществление ими уставной деятельности, а также устанавливает изменения сроков уплаты части прибыли в областной бюджет.

В рамках пленарного заседания парламентарии заслушали и приняли к сведению отчет председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области Игоря Селютина о деятельности региональной КСП за 2021 год. Также перед депутатами с докладом «О соблюдении прав человека в Воронежской области и деятельности уполномоченного по правам человека в Воронежской области в 2021 году» выступил региональный омбудсмен Сергей Канищев.

Парламентарии заслушали информацию о деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области и Управления федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Воронежской области. Соответствующие доклады представили руководители этих ведомств.

Ряд изменений был внесен в блок законов, касающихся безопасности граждан — «О пожарной безопасности в Воронежской области», «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Воронежской области». Они в основном касаются уточнения полномочий руководителей соответствующих ведомств, иных ответственных лиц и комиссий.

В рамках заседания депутаты утвердили кандидатов на должности мировых судей и рассмотрели вопрос об отзывах Воронежской областной Думы на проекты федеральных законов.