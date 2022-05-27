Липецкая область продолжает помогать восстанавливать мирную жизнь на Донбассе

.

Об этом сегодня в своем Telegram-канале рассказал глава региона Игорь Артамонов. «В первую очередь наша команда добровольцев стала налаживать деятельность объектов инфраструктуры. Для восстановления систем водоснабжения привезли насосы, и в домах и учреждениях появилась питьевая вода», – сообщил Игорь Артамонов.

Он добавил, что машины гуманитарной помощи доставили большой объем строительных материалов. «Будем ремонтировать крышу яслей-сада «Солнышко», чтобы улучшить условия пребывания сотни детишек, – рассказал Игорь Артамонов. – После перевода учеников образовательных учреждений на полный день было проблематично организовывать питание. Благодаря переданным продуктам дети начали стабильно и полноценно питаться. Учителя просили привезти учебники русского языка, литературы, истории, а врачи – медикаменты».

Всего на Донбасс из Липецкой области отправлено уже более 250 тонн груза. Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю. В ближайшее время планируется направить технику, в том числе грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины, рассказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.