Специалисты Металлоинвества рассказали о проектах с позитивным экологическим эффектом

В интерактивных сессиях принимают участие более 500 человек из 30 регионов РФ и зарубежных стран Фото: предоставлено пресс-службой

На проходящем в столице Международном технологическом форуме «Инновационные технологии недропользования – основа экономики будущего» представители Металлоинвеста рассказали о экономически эффективных пкоторые реализует Компания.

Форум организован Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ»). Металлоинвест - Титульный спонсор мероприятия.

Основная задача форума – поиск решений в минерально-сырьевом секторе экономики России.

В интерактивных сессиях принимают участие более 500 человек из 30 регионов РФ и зарубежных стран, в том числе эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, специалисты из Китайской Народной Республики, Казахстана и других государств, представители Совета Федерации и Государственной Думы РФ, федеральных министерств и ведомств, руководители ведущих компаний-недропользователей.

Так, директор департамента по работе с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства Металлоинвеста Евгений Полесский в своем выступлении на сессии «Человек и природа. Партнерство через технологии» рассказал, что Компания сегодня является флагманом отечественной низкоуглеродной и «зеленой» металлургии и реализует инновационные технологии недропользования.

Оскольский электрометаллургический комбинат Металлоинвеста – единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, на котором реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Здесь Компания получает металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

Металлоинвест также лидирует в мире по поставкам товарного горячебрикетированного железа. При выплавке из него стали в электродуговых печах выбросы CO2 по сравнению с традиционным производственным циклом «доменная печь – конвертер» сокращаются в полтора раза.

- Инновационной и экологически эффективной технологией является строительство комплексов по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволяет нам снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши, – добавил Евгений Полесский.

Металлоинвест также реализует Экологическую программу, предусматривающую комплекс природоохранных мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных площадках Компании. Значительная доля бюджета программы уходит на проекты по улучшению качества атмосферного воздуха. Компания ставит перед собой задачу полного перехода ОЭМК и МГОКа на замкнутое оборотное водоснабжение, снижение у ЛГОКа на 50% объемов сбросов, улучшение очистки и снижение объемов забора воды.