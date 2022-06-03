На МГОКе теперь предлагают пять маршрутов промышленного туризма

Два новых маршрута промышленного туризма открылись на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева Фото: предоставлено пресс-службой

Михайловский ГОК стал первым предприятием компании «Металлоинвест», где в сентябре 2021 года стартовал промышленный туризм. Так гости города горняков знакомятся с передовыми технологиями горно-металлургической отрасли и принципами «зеленой» металлургии.

А недавно еще два новых маршрута промышленного туризма открылись на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева.

Это «Юбилейный маршрут», который был разработан к 65-летию города горняков Железногорска и Михайловского ГОКа. В рамках этого маршрута туристы посетят музей истории комбината и южную смотровую площадку карьера, где можно увидеть 130-тонный арт-БелАЗ. Также в пакет входит небольшая экскурсия по городу на автобусе. Туристам откроются для обозрения памятник первой тонне руды, бюст первому директору МЖК И.К. Митрофанову, памятный знак первостроителям и горнякам – первопроходцам, «Эйфелевуа башня», а также другие достопримечательности города горняков. Маршрут рассчитана на взрослых и детей в возрасте от 12 лет в сопровождении родителей или педагогов.

Для более юных туристов - от семи лет - здесь предлагают маршрут «Семейная экскурсия» . Он включает посещение Музея истории Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева, центральной смотровой площадки карьера и проезд по территории фабрики окомкования, где производят железорудные окатыши. Туристам расскажут об истории комбината и Железногорска, покажут карьер и горную технику. А специально для самых юных гостей - мультфильм, который рассказывает о производстве железорудных окатышей.

Плюс к этому на МГОКе по-прежнему действуют уже известные экскурсии – «Железная руда от А до Я» для туристов от 12 лет, основной взрослый маршрут «Руда – рождение металла» и короткий - «В сердце карьера».

Итого гостям комбината теперь предлагают целых пять промтуров!

По словам управляющего директора МГОКа Антона Захарова, развитие промышленного туризма дает возможность не только знакомства с комбинатом, но и повышает привлекательность региона:

- Для молодого поколения это хорошая возможность познакомиться с работой горняков и сделать выбор будущей профессии. Наши экскурсии позволяют взрослым и детям увидеть процесс производства, колоссальный масштаб комбината и понять, как рождается металл.

Подробную информацию о маршрутах и графике экскурсий на Михайловский ГОК можно найти на сайте www.hochunamgok.ru.