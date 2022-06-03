Выходные в Курске: музыкальное шоу в стиле Сан-Ремо, полотна Дейнеки и лекция о дизайне

В галерее работают две выставки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гастроли белорусского театра

На выходных куряне могут попасть на гастрольные спектакли Белорусского государственного академического музыкального театра. 4 июня в драматическом театре дают оперетту "Веселая вдова".

Венгерский композитор, выдающийся мастер венской оперетты Ф. Легар писал: "Моя цель облагородить оперетту. Зритель должен переживать, а не смотреть и слушать откровенные глупости". Изучая законы жанра и требования своего времени, композитор искал новые жизненные положения в драматургии спектакля.

Отказавшись от условно исторического представления с его красочными декорациями и костюмами, театральностью положений, он приблизил оперетту к жизни, духовному миру своих современников, вызывая у слушателей ощущение сопричастности к происходящим на сцене событиям. Лирико-интимные сюжеты, тяготеющие к музыкальной мелодраме, насыщенная действием, требующая высокого актерского мастерства драматургия в сочетании с ярким мелодизмом и современными ритмами всегда привлекали публику в опереттах Ф.Легара.

В драматическом театре - последние дни гастролей Фото: Светлана ВОЛКОВА

А 5 июня здесь можно посмотреть "Музыкальное шоу в стиле Сан-Ремо". Концертная программа в Музыкальном театре, какая она? Брызги шампанского, комические куплеты, любимые номера из оперетт и музыкальных комедий, вечерние платья, фраки и нестареющие вальсы, польки, галопы! Это первое, что приходит в голову и зрителям и артистам. А если взять и отказаться от стандартных ходов и "включить" машину времени? Ведь когда-то нам так не хватало свежего дыхания зарубежной эстрады, а уж познакомится с ее новинками можно было очень дозировано.

Одним из таких глотков свежего воздуха в 70-80 годы прошлого столетия был фестиваль в маленьком итальянском городке Сан-Ремо...

В кукольный - всей семьей!

В кукольном театре еще есть билеты на постановки "Золотой цыпленок" (6+) и "Кощей + Василиса = ?" (6+). Первый спектакль можно увидеть в субботу 4 июня в 13.00 и 16.00, второй - в воскресенье, 5 июня, в это же время.

Сходить в галерею на выставку

По установившейся традиции в летние месяцы в Выставочном зале Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки экспонируют шедевры собрания. Такие выставки обычно составляются по принципу «всего понемногу». Русская живопись XVIII XIX и начала ХХ века в разнообразии жанров и имен дополняется зарубежным искусством: немного Италии, немного Германии, произведений других европейских школ – чтобы постоянные посетители и гости города смогли оценить универсальность курской коллекции.

В летний сезон 2022 года здесь решили сузить границы и показать русскую живопись рубежа XIX—XX веков для того, чтобы отвлечься от жанровой назидательности и сосредоточиться на живописных проблемах, волновавших художников той поры, когда количество художественных группировок, выставочных объединений и союзов увеличивалось ежегодно. Умеренный авангард представлен работами живописцев, близких к «Бубновому валету» и московской школе (А. Могрунов, И. Машков). Русский вариант импрессионизма – участниками Союза русских художников и поздними передвижниками (С. Жуковский, П. Петровичев, М. Зайцев, В. Штембер). Здесь есть парадные портреты значительных персон (П. Нерадовский, Л. Пастернак), портреты и автопортреты художников.Также здесь работает выставка "Дейнека. Графичное время".

Полемика о «графичности живописи» Дейнеки преследовала его довольно долго, пока сама эта графичность не была признана неким элементом авторского стиля. Действительно, Дейнеку не интересовала живопись в ее классическом виде с цветным подмалевком, слоями и лессировками. Часто набор цветов был ограничен, строго уравновешен, а цельность достигалась все же с помощью тона, не цвета. Такая живопись не сильно отличалась от цветной литографии, например, во многих работах продолжали играть активную роль именно графические атрибуты – контур, локальная заливка, черное и белое. Стремление Дейнеки к матовой поверхности, чтобы живопись была похожа на фреску, изначально не оставляло возможности приблизиться к сочности и импрессионистической экспрессии аля-прима, глушило цвет и придавало даже самым «живописным» работам ощущение графических техник: темпера, акварель с белилами, гуашь.

Экспозицию можно посмотреть по Пушкинской карте.

Послушать лекцию о дизайне

5 июня в креативном пространстве "Веранда" на улице Ленина, в 13.00 начнется лекция "Краткая история графического дизайна в примерах. Трансформация от книги до экрана".

На лекции проанализируют историю графического дизайна через три основные парадигмы. Узнают, как трансформировались носители и визуальный язык на протяжении многих лет. Разберутся, что влияло на эти изменения, и поймут, почему макеты графического дизайна 300 лет назад не могли выглядеть так же, как сейчас.

Лекцию проведет графический дизайнер, основатель онлайн-школы графического дизайна Анна Шеховцова.