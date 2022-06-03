Увеличение "минималки" и запуск производства по получению инсулина: экономические новости недели для курян

Курская область получит деньги федбюджета на контейнеры для раздельного сбора мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

Планы по созданию образовательно-производственного кластера атомной отрасли

Профориентационный проект открылся в ТЦ «МегаГРИНН». Интерактивная выставка «Школа-Колледж-Университет-Работодатель» представляет собой масштабный день открытых дверей для будущих абитуриентов.

Экспозиции представили 24 образовательных организаций Курской области. Выпускникам предлагают в удобном формате узнать о специальностях и направлениях подготовки, поучаствовать в мастер-классах и пройти профориентационное тестирование.

Одно из важных направлений выставки – укрепление сотрудничества образовательных учреждений с работодателями. В этом году в рамках проекта «Профессионалитет» Курский монтажный техникум стал обладателем гранта. Учреждение получит на оборудование мастерской и профильных учебных мест 100 млн рублей из федерального бюджета, а также 121,7 млн рублей от потенциального работодателя – Госкорпорации «Росатом». Таким образом, в регионе будет создан образовательно-производственный кластер атомной отрасли, сообщили в администрации региона.

Запуск производства по переработке топинамбура и получению инулина

В регионе планируют создать производство по переработке топинамбура и получению инулина. Последний используют в качестве влагоудерживающего и жирозамещающего натурального пищевого ингредиента в кондитерских, колбасных, молочных и даже хлебобулочных изделиях.

Вещество улучшает структуру продукта и усиливает сладкий вкус. Данный пребиотик регулирует обмен веществ, позволяет снизить уровень сахара в крови, предотвращает возникновение осложнений сахарного диабета.

Пилотная производственная линия уже готова. Технология производства инулина отработана. Опытный образец успешно прошел тестовые испытания.

Для реализации проекта требуются заемные средства – около 800 млн рублей. Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области совместно с комитетом АПК прорабатывают возможные меры господдержки, прокомментировали проект в Доме Советов.

Субсидия на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Комиссия Минприроды России определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».

В числе 43 регионов, которым поступит финансирование, и Курская область. Сейчас разрабатывается проект распоряжения Правительства РФ, где будет определен объем направляемых в субъекты средств. Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области также готовит заявку на получение этой субсидии и в 2023 году.

В прошлом году Курская область получила на аналогичные цели 11,7 млн рублей, что позволило закупить 800 новых контейнеров для раздельного накопления ТКО.

В тройке лидеров по производству молока

Минсельхоз России опубликовал информацию о лидерах по производству молока в стране.

По данным ведомства суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 53,28 тысяч тонн, что на 2,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,74 кг, что на 1,06 кг больше, чем годом ранее. Лидируют по этому показателю среди регионов России всего три области - Курская, Калининградская и Ленинградская, где получено более 25 килограмм молока в расчете на корову.

Новый прожиточный минимум и оклад учителя

В администрации региона подписано постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год.

Величина прожиточного минимума увеличена на 10 процентов и теперь составит 12 110 рублей (ранее 11 009 рублей),

для трудоспособного населения – 13 200 рублей (ранее 12 000 рублей),

для пенсионеров – 10 461 рубль (ранее 9 510 рублей),

для детей – 12 157 рублей (ранее 11 052 рубля).

В связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия: на детей от восьми до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Пособие на детей от восьми до 17 лет в зависимости от установленной суммы составит 6 078 рублей, 9 117 рублей или 12 157 рублей. Выплата беременным женщинам увеличится до 6 600 рублей.

Первыми увеличенные выплаты получат родители, которые оформят пособия в июне. Россияне, оформившие пособия раньше, получат их в новом размере уже в июле.

Между тем в своем обращении к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину курские депутаты предлагают пересмотреть минимальный оклад учителей в стране и утвердить его в размере не менее 50% от средней заработной платы по России за предыдущий год. В денежном эквиваленте эта сумма составит 26 тысяч рублей.