Жителям приграничных районов Курской области из-за обстрелов предложили эвакуироваться

Губернатор региона пообещал оперативно устранить последствия разрушений Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Воробжа Суджанского района, которое 26 мая подверглось обстрелу ВСУ, губернатор региона встретился с местными жителями. Обсудили ход ремонта после вчерашнего обстрела.

В Воробжанской школе от удара выбиты стекла. Здесь заменят 49 окон: уже заказаны новые, монтаж начнется к концу недели.

В трех соседних домах повреждены крыши и окна. Основные работы уже начались.

В одном из наиболее поврежденных домов чудом обошлось без пострадавших. Семейную пару приехали поддержать дети из Москвы. Несмотря на пережитое, покидать свой дом супруги не намерены.

- Наши военные и пограничники защищают рубежи, но риск новых обстрелов полностью исключить нельзя. Местным жителям предлагаем временно разместиться в санаториях на бесплатной основе. Также с 1 июня дети из приграничных районов с согласия родителей отправятся на оздоровление в летние лагеря, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Как уже сообщала КП, 26 мая со стороны Украины было обстреляно село Воробжа Суджанского района. Противник нанес повреждения нескольким домам и зданию школы, где были выбиты стекла.

Как рассказал заместитель губернатора Курской области Роман Денисов, сейчас на месте работают экстренные и аварийные службы. В ближайшее время будет оказана помощь жителям села по устранению последствий обстрела

При обстреле пострадал учитель местной школы. Педагог получил ранение от отлетевших осколков стекла. Его состояние не требует госпитализации.

23 мая в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны нашей армии отразили атаку украинских военных. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены. Днем ранее 17 жителей Горшеченского района, который на протяжении последних дней подвергался обстрелам ВСУ, переехали в пункты временного размещения.