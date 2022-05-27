Главные новости Курска на 27 мая 2022 года: обстрел приграничной территории, старт ЕГЭ и соревнований по велоспорту на шоссе

В регионе перекроют дороги из-за спортивных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, 26 мая со стороны Украины было обстреляно село Воробжа Суджанского района. Противник нанес повреждения нескольким домам и зданию школы, где были выбиты стекла.

Как рассказал заместитель губернатора Курской области Роман Денисов, сейчас на месте работают экстренные и аварийные службы. В ближайшее время будет оказана помощь жителям села по устранению последствий обстрела

По уточненным данным, пострадали школа, три двухквартирных дома и дворовые постройки. Выбиты стекла, пробита кровля. Повреждены два автомобиля.

- Специалисты уже выехали на место: оценивают ущерб, делают замеры для проведения работ, закрывают крыши и окна от залитий. Дал поручение восстановить все, как можно скорее, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в соцсети.

Стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в комитете образования Курска. 26 мая экзамены в областном центре по литературе, химии и географии сдавали 585 человек.

Для организации государственной итоговой аттестации задействуют 12 пунктов проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций и пять пунктов на дому. Мониторинг хода проведения экзаменов будут осуществлять 177 общественных наблюдателей непосредственно в пунктах проведения ЕГЭ, а также два Центра онлайн - видеонаблюдения, расположенных на базе Регионального центра дистанционного обучения школьников и Курского государственного университета, сообщили в мэрии.

Сдавать ЕГЭ выпускники школ будут по 2 июля.

28 и 29 мая пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе. 28 мая соревнования будут проходить на участке дороги Лебяжье - Черемушки - Южный обход города. Индивидуальная гонка стартует в 11:00. Длина дистанции – 25 км. Заявку на участие можно подать по ссылке: https://clck.ru/ieX9B.

На время проведения соревнований с 10:00 до 15:00 движение транспорта на участке дороги Лебяжье - Черемушки - Южный обход города будет перекрыто.

29 мая состоится групповая гонка на участке дороги Верхняя Медведица – Разиньково. Протяженность одного круга – около 27 км. Для женщин всех возрастов, юношей в возрасте от 15 до 18 лет и ветеранов от 60 до 65 лет и старше дистанция будет составлять 2 круга – 54 км, для всех остальных дистанция 3 круга – 81 км.

На время проведения соревнований с 10:30 до 15:00 движение транспорта на участке дороги Верхняя Медведица – Разиньково. тоже будет перекрыто