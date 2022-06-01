Главные новости Курска на 1 июня 2022 года: старт пляжного сезона, День детей и эвакуация из приграничья

В Курской области 1 июня откроют 50 пляжей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День защиты детей в областном центре пройдут бесплатные показы кино, концерты, конкурсы.

Кроме того, 1 июня в Курске стартует VII фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. Он пройдет в дни начала летних каникул с 1 по 3 июня и охватит кроме Курской Воронежскую, Калужскую и Свердловскую области, Республики Коми и Чувашию, Красноярский край, армянский город Гюмри и белорусский город Могилев. Проект проводится Курским кинофондом при поддержке комитета по культуре Курской области, комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России и студии «Союзмультфильм».

На этот раз фестиваль будет посвящен 100-летию со дня рождения мультипликатора Александра Винокурова, художника-постановщика всеми любимых советских рисованных шедевров «Аленький цветочек» и «Золотая антилопа», «Снежная королева» и «Зима в Простоквашино», сериала «Маугли».

В первый день фестиваля 1 июня в 10.00 состоится традиционное возложение цветов к бюсту Бориса Дежкина, установленного напротив филармонии на улице Перекальского. Приглашаются все желающие!

Торжественное открытие начнется в 11.00 в областном Дворце культуры по адресу Театральный проезд, 1. Почетным гостем первого фестивального дня станет режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, выпускница ВГИКа курса Виолетты Колесниковой, ученицы Дежкина. За свой сериал «Колыбельные мира» мультипликатор была удостоена престижной кинопремии «Золотой орел», Гран-при XVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» и дважды получала награду за лучший сериал на XIII и XV Открытом Российском фестивале анимационного кино в Суздале.

На сцене пройдет концертная программа с награждением победителей конкурса рисунков, приуроченного к фестивалю, и мульт-показ. После открытия в 14.00 Елизавета Владимировна проведет творческую встречу с учениками детских художественных школ и школ искусств в кластере креативных индустрий «Поток».

Официальное открытие купального сезона в Курской области состоится 1 июня, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В этом году для курян организовали 50 мест отдыха у воды, они есть в каждом муниципалитете. Так, больше всего пляжей находится в Курске – их восемь, в Курском районе – три, в Железногорске, Курчатове, а также в Железногорском, Конышевском, Пристенском, Солнцевском, Суджанском и Хомутовском районах - по два. На территориях остальных муниципальных образований – по одному.

Сообщается, что на каждом пляже будут дежурить спасатели, организована деятельность 30 общественных спасательных постов. Также обстановку на водоемах будут ежедневно контролировать инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Курской области, оперативные группы муниципальных образований, представители ВОСВОД и добровольцы.

Особое внимание при патрулировании водоемов будут уделять тому, чтобы люди на пляжах не пили алкоголь и чтобы дети на воде не находились без сопровождения взрослых. В течение всего купального сезона юных курян будут обучать правилам поведения у воды. Такие занятия в обязательном порядке пройдут в детских оздоровительных лагерях.

Добавим, в регионе выявили больше 300 опасных для купания участков, где за последние десять лет произошло больше всего трагических ЧП.

Жители Рыльского района, которые проживают в селах, граничащих с территорией Украины, могут переехать в пункты временного размещения.

- Администрация района окажет поддержку всем желающим это сделать. Просим граждан обращаться по телефону: 8 - (47152) - 2 -15 -37 для оформления заявки на переселение.

Родители из приграничных районов смогут отправить детей на оздоровление в летний лагерь. По вопросам оформления путевки вы можете обратиться по телефону: 8 - (47152) - 2-13-05, - сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

31 мая глава Лисман уточнил в соцсетях:

- Сегодняшняя ночь в Рыльском районе, как и предыдущие, прошла без происшествий и чрезвычайных ситуаций. Сильные хлопки, похожие на взрывы, были связаны с работой нашего боевого самолета.

30 мая на оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничных районах региона по поручению Министра обороны приняты дополнительные меры.

- В регион направлено большое количество личного состава, также уже прибыло и продолжает прибывать к нам дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок, - говорит Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в курских пунктах временного размещения живут более двух тысяч беженцев из Украины и ЛДНР.