В Курской области гранты конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» получили 23 проекта

Всего на конкурс, который уже стал традиционным, поступила 31 заявка Фото: предоставлено пресс-службой

В городе горняков Железногорске определили имена победителей VII грантового конкурса компании «Металлоинвест» «ВМЕСТЕ! С моим городом». Они получили соответствующие сертификаты.

А общая сумма грантов составила три миллиона рублей. Цель конкурса - содействие устойчивому социально-экономическому развитию территорий через поддержку социально-ориентированных инициатив как частных лиц, так и организаций. Грантовый конкурса помогает обучать городских лидеров, способных самостоятельно решать социальные задачи.

Проекты-победители 2022 года стали: «Железный клуб - к здоровью путь!», «ЭкоЖизнь», Семейный марафон «Счастливы вместе», «Хоккей с детства», «Вместе весело шагать по просторам», Масштабная выставка плаката и современного искусства «Эко-среда», «Северная ходьба - путь к здоровью и долголетию», «Братья наши меньшие», Творческая мастерская «Связь поколений», «Школа карате», «Bee» (Пчелка) - Because English Еverywhere! (Потому что английский - везде!), «Театр Добра», «Возрождение Музея боевой и трудовой славы», Семейный фестиваль «СемьяЖе», Клуб «Все начинается с Мамы», «Активное родительство», «Сквер памяти», «ЛабораториУМ - клуб маленьких ученых», ИграТочка «Традиции и современность», «Бюро дизайн», «Вместе мы сможем проявить заботу о мамочках еще в декрете», «Профориентир, развитие современных навыков для подростков», «Философия стрижки».

Всего же на конкурс, который уже стал традиционным, поступила 31 заявка. А возможность воплотить свои идеи в жизнь с его помощью получили 23 проекта в области спорта и здорового образа жизни, краеведения, культуры, семейных ценностей, развития городской среды и экологии.

Как отметил директор по социальным вопросам МГОКа им. А.В.Варичева, депутат Курской областной Думы Борис Сорокин, Металлоинвест активно поддерживает многие социальные проекты в городах присутствия, в том числе те, которые инициированы самими жителями:

– Радует то, что с каждым годом все больше становится вовлеченных и неравнодушных людей, которые стремятся сделать наш город лучше.