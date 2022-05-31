День защиты детей в Курске: где пройдут самые интересные мероприятия?

1 июня в городе будет много интересных событий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День защиты детей в областном центре пройдут бесплатные показы кино, концерты, конкурсы. Публикуем программу мероприятий:

1 июня в 11.00 в парке на улице Перекальского, 1 пройдет праздник «Улыбки детей – счастье людей!»;

1 июня в 12.00 на улице Союзная состоится праздничная программа «Летняя пора - зажигает детвора!»;

1 июня в 11.00 в центре "Оберег" (Резиновая, 4) состоится праздничный концерт «Дети – это счастье»;

1 июня в 10.00 в Центре детского творчества (пр-д Сергеева, 18) пройдет концертно–игровая программа «Все мы родом из детства». Там же в 11.00 состоится окружная программа «Пусть детство звонкое смеется!»;

1 июня в 11.00 в Курском институте кооперации пройдет праздничная программа «Счастливое детство»;

1 июня в 10.30 на площади перед ДШИ №6 состоится окружной праздник «Детство – это красок радуга»;

1 июня в 10.00 на Ермошкином озере состоится праздник спорта для детей.

1 июня с 17.00 до 18.00 в парке имени Дзержинского пройдет интерактивная площадка для семей с детьми «Лето в городе»;

1 июня в 18.00 в областном Дворце молодежи состоится финал Школьной Лиги КВН «Старт»;

Мероприятия рассчитаны на самый разный возраст Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 июня с 9.00 до 11.30 в кинотеатрах «Сказка», «Ассоль», «Родина», «Мир» пройдут благотворительные кинопоказы. Ребята смогут посмотреть «Смешные желания», «Полное погружение», «На златом крыльце сидели», «Приключение Петруши и его друзей».

1 июня в 10.30 в центре досуга «Мир» пройдет игровая программа «Здравствуй, лето!», благотворительный кинопоказ анимационного сборника «Приключение Петруши и его друзей»;

1 июня 10.30 в центре досуга «Юность» пройдет тематическая программа «Праздник детства», благотворительный кинопоказ анимационного фильма;

1 июня стартует городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». В его рамках пройдет «Летний парк чтения». Мероприятия пройдут в 10.00, 11.00, 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев Гражданской войны;

1 июня в 11.00 в ДШИ №9 пройдет развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце»;

1 июня в 11.00 в центре досуга «Сказка» пройдет концертная программа «Пусть детство звонкое смеется!»;

1 июня в 12.00 в ДШИ № 1 имени Г. Свиридова пройдет концертная программа «Детство – это радость!»;

1 июня в 12.00 в центре «Ассоль» пройдет развлекательно-игровая программа «Мир всем детям на планете!»;

1 июня в 15.00 и 16.00 в парке у памятника Петру и Февронии пройдет выставка работ мастеров центра народного творчества «Русь» и участников клубных формирований центра «Творческий прорыв». Концертная программа «Праздник солнца -праздник детства»

1 июня в 17.00 на детской площадке по ул. 2-я Рабочая, 8а пройдет игровая программа «Дружба крепкая»;

1 июня в 17.00 на площади возле ДК «Лира» состоится праздничная программа «Веселое детство»;

1 июня в 18.00 в парке имени Дзержинского стартует Городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе»;

1 июня в 18.00 в парке Героев Гражданской войны стартует городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе»;

1 июня в 19.00 в центре «Лира» состоится отчетный концерт «Творческое созвездие» образцового ансамбля бального танца «Надежда»;

1 июня в 19.00 на детской площадке у кинотеатра «Родина» состоится шоу-программа «Первый летний день в году», благотворительный кинопоказ анимационного фильма «Мальчик-дельфин»;

1 июня в 19.30 в центре досуга «Спутник» пройдет благотворительный показ анимационного фильма «Как поймать перо жар-птицы».

Кроме того, 1 июня в Курске стартует VII фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. Он пройдет в дни начала летних каникул с 1 по 3 июня и охватит кроме Курской Воронежскую, Калужскую и Свердловскую области, Республики Коми и Чувашию, Красноярский край, армянский город Гюмри и белорусский город Могилев. Проект проводится Курским кинофондом при поддержке комитета по культуре Курской области, комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России и студии «Союзмультфильм».

На этот раз фестиваль будет посвящен 100-летию со дня рождения мультипликатора Александра Винокурова, художника-постановщика всеми любимых советских рисованных шедевров «Аленький цветочек» и «Золотая антилопа», «Снежная королева» и «Зима в Простоквашино», сериала «Маугли».

В первый день фестиваля 1 июня в 10.00 состоится традиционное возложение цветов к бюсту Бориса Дежкина, установленного напротив филармонии на улице Перекальского. Приглашаются все желающие!

Торжественное открытие начнется в 11.00 в областном Дворце культуры по адресу Театральный проезд, 1. Почетным гостем первого фестивального дня станет режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, выпускница ВГИКа курса Виолетты Колесниковой, ученицы Дежкина. За свой сериал «Колыбельные мира» мультипликатор была удостоена престижной кинопремии «Золотой орел», Гран-при XVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» и дважды получала награду за лучший сериал на XIII и XV Открытом Российском фестивале анимационного кино в Суздале.

На сцене пройдет концертная программа с награждением победителей конкурса рисунков, приуроченного к фестивалю, и мульт-показ. После открытия в 14.00 Елизавета Владимировна проведет творческую встречу с учениками детских художественных школ и школ искусств в кластере креативных индустрий «Поток».