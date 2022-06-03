Главные новости Курска на 3 июня 2022 года: старт оздоровительной компании, отключение света и ход призыва

Без электричества будут дома в разных округах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе стартовала детская оздоровительная кампания. К приему детей готовы 16 загородных оздоровительных лагерей, пять санаторных оздоровительных лагерей, 286 лагерей с дневным пребыванием детей и 37 лагерей труда и отдыха – всего 344 организации.

В этом году за бюджетные средства на отдых отправят более 35 тысяч детей. Такое право предоставляется тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Список и контакты ответственных за прием заявлений, опубликован на сайте летокурск.рф в разделе «Родителям».

Все учреждения прошли проверку готовности, выполнили все требования безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в администрации региона.

В ГУ МЧС России по Курской области сообщили об очередных плановых работах в электрических сетях. В связи с этим отключат свет на девяти улицах в трех округах города.

Так, без электричества останутся:

Сеймский округ:

6 по 10 июня с 09-30 до 16-30:

Крюкова 16, 16В, 18, 20

Парниковая

1-я Прогонная

Центральный округ:

С 7 по 8 июня с 09-00 до 17-00:

Уфимцева 11, 15, 17

Уфимцева 2 - 16

Железнодорожный округ:

С 6 по 10 июня с 10-00 до 16-30:

Маяковского 151-177, 154-222

1-я Западная 1-35, 2-40

Маяковский проезд 2-34, 1-33

Островского 1-17

7 июня с 13-30 до 16-30:

Парижской Коммуны 56,56а,56б,56в.

Призывная кампания в самом разгаре в Курской области.

Как сообщил военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько, призывную комиссию прошли более 900 человек, из них в отношении 60 юношей принято решение о призыве. 30 парней от военкомата уже отправлены в войска. К административной ответственности привлекли 142 юноши за нарушения воинского учета.

Военный комиссар также напомнил, что за неявку в военкомат по повестке предусмотрен штраф от 500 до 3000 рублей. А тем, кто уклоняется от службы в армии грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.