В сети появились фото последствий обстрела ВСУ курского поселка

Вновь пострадал поселок Теткино
Ранее КП сообщала, что 6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Немного позже глава региона Роман Старовойт у себя в социальных сетях выложил фотографии обстрела.
Удары наносились по мосту и местным предприятиям
Фото: материалы пресс-служб
Раненых и погибших — нет
Фото: материалы пресс-служб
Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла.
Сильно пострадал двухэтажный жилой дом
Фото: материалы пресс-служб
Фотографии опубликовал Роман Старовойт
Фото: материалы пресс-служб
Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.
Об этом в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.