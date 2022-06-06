В сети появились фото последствий обстрела ВСУ курского поселка

Вновь пострадал поселок Теткино

Ранее КП сообщала, что 6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Немного позже глава региона Роман Старовойт у себя в социальных сетях выложил фотографии обстрела.

Удары наносились по мосту и местным предприятиям Фото: материалы пресс-служб

Раненых и погибших — нет Фото: материалы пресс-служб

Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла.

Сильно пострадал двухэтажный жилой дом Фото: материалы пресс-служб

Фотографии опубликовал Роман Старовойт Фото: материалы пресс-служб

Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.