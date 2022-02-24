В Курске стартует фестиваль фильмов о правах человека

Фестиваль позволяет познакомиться с новыми российскими картинами
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курская область встречает XXVII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Он приедет к нам уже в десятый раз. Проект ведет свою историю с 1995 года и направлен на формирование правового сознания зрителей.
Фестиваль пробудет в регионе пять дней: с 28 февраля по 4 марта. Программа включает показ документальных, художественных фильмов и творческие встречи.
Публикуем программу фестиваля:
Центр досуга «Юность» (ул. К. Маркса, 5)
28 февраля в 19:00 – открытие кинофестиваля, премьера фильма «Простой карандаш», творческая встреча с исполнительницей главной роли Надеждой Гореловой.
1 марта в 19:00 – премьера фильма «Флэшмоб», творческая встреча с кинорежиссером Аленой Рубинштейн.
2 марта в 19:00 – премьера фильма «Танец с саблями», творческая встреча с кинорежиссером Юсупом Разыковым.
3 марта в 19:00 – премьера фильма «Земля Эльзы», творческая встреча с кинорежиссером Юлией Колесник.
4 марта в 19:00 – премьера картины «Конец фильма», творческая встреча с кинорежиссером Владимиром Коттом.
Вход на показы - по пригласительным
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15)
1 марта в 14:00 – документальный «Обнаженность».
2 марта в 14:00 – документальный фильм «В лысого не стрелять».
Кинофестиваль проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной рассадки зрителей с соблюдением санитарных норм.
Вход по приглашениям – их можно получить с 24 февраля в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А. С. Пушкина и филармонии.
Справки по телефону 52-98-20.