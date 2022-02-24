В Курске стартует фестиваль фильмов о правах человека

Фестиваль позволяет познакомиться с новыми российскими картинами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область встречает XXVII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Он приедет к нам уже в десятый раз. Проект ведет свою историю с 1995 года и направлен на формирование правового сознания зрителей.

Фестиваль пробудет в регионе пять дней: с 28 февраля по 4 марта. Программа включает показ документальных, художественных фильмов и творческие встречи.

Публикуем программу фестиваля:

Центр досуга «Юность» (ул. К. Маркса, 5)

28 февраля в 19:00 – открытие кинофестиваля, премьера фильма «Простой карандаш», творческая встреча с исполнительницей главной роли Надеждой Гореловой.

1 марта в 19:00 – премьера фильма «Флэшмоб», творческая встреча с кинорежиссером Аленой Рубинштейн.

2 марта в 19:00 – премьера фильма «Танец с саблями», творческая встреча с кинорежиссером Юсупом Разыковым.

3 марта в 19:00 – премьера фильма «Земля Эльзы», творческая встреча с кинорежиссером Юлией Колесник.

4 марта в 19:00 – премьера картины «Конец фильма», творческая встреча с кинорежиссером Владимиром Коттом.

Вход на показы - по пригласительным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15)

1 марта в 14:00 – документальный «Обнаженность».

2 марта в 14:00 – документальный фильм «В лысого не стрелять».

Кинофестиваль проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной рассадки зрителей с соблюдением санитарных норм.

Вход по приглашениям – их можно получить с 24 февраля в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А. С. Пушкина и филармонии.

Справки по телефону 52-98-20.