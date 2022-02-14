К 2024 году в Воронежской области запланировано возвести 3 современных полигона ТКО

.

В региональном парламенте по инициативе председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова продолжается серия встреч депутатов с руководителями исполнительных органов власти. В течение двух недель парламентарии проведут совещания с представителями всех структурных подразделений правительства. Основными вопросами станут исполнение бюджета региона за 2021 год и перспективы финансирования ключевых направлений в 2022 году.

.

Парламентарии в режиме ВКС обсудили вопросы в сфере экологии с профильными подразделениями правительства региона.

Вначале подвели итоги работы департамента природных ресурсов и экологии в 2021 году. Отметили успешность проектов Экоград и «Город-сад». Масштабные акции, направленные в первую очередь на экологическое просвещение, оказались востребованы не только жителями нашего региона, но также туристами и гостями из соседних субъектов ЦФО.

Что касается финансирования, то федеральные и региональные средства были освоены в полном объеме. Также полностью реализованы все запланированные мероприятия.

.

Подробнее остановились на задачах, связанных с расчисткой водных объектов, входящих в акваторию реки Дон.

Работы завершены на реке Икорец, частично расчищены участки рек Савала и Подгорная. Это переходящие проекты, которые будут завершены в 2022 году. Также в текущем году за счет федеральных средств (зарезервировано около 65 млн рублей) начнется расчистка реки Осередь – 2 участка общей протяженностью 30 км. Подрядчики будут определены до конца февраля.

Еще один масштабный проект, рассчитанный на ближайшую пятилетку, затронет практически все районы области. Начинается строительство современных полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов. Три объекта в Верхнем Мамоне, Анне и Новохопёрске будут построены к 2024 году. Еще для четырех – в Калаче, Подгоренском районе, Россоши и Боброве, зарезервированы средства на разработку проектно-сметной документации.

Параллельно будут осуществляться работы по ликвидации несанкционированных свалок. В 2022 году в Грибановке, Эртиле и Павловске восстановят по 2 га замусоренной территории. Средства на рекультивацию земель будут выделены из регионального бюджета. Кстати, в 2021 году было ликвидировано свыше 65 свалок среднего и мелкого размера. И такая работа будет вестись в каждом районе области.

.

Парламентарий Александр Овсянников поинтересовался, есть ли от расчистки рек экономический эффект, кроме безусловного экологического.

Было отмечено, что в регионе есть программа по защите территорий от негативного воздействия вод и определению зон подтопления-затопления. Если снять эту проблему, то жители прибрежных сел и поселков не будет покидать свои родные места. Это, наверняка, приведет к позитивным изменениям, поддержит населенный пункт, даст стимул к развитию социальной сферы.

Вице-спикер облдумы Николай Колосков попросил озвучить план-график работ по очистке реки Савала. Он рассказал, что этот водный объект находится на территории его избирательного округа, поэтому считает важным ознакомить жителей Терновского района с ходом реализации экологического проекта.

.

Также парламентарии обсудили с представителями исполнительной власти вопрос включения малых рек, прудов и гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, в различные региональные и федеральные программы.

Далее депутаты заслушали информацию о программе «Сохранение лесов», которая входит в состав национального проекта «Экология». На ее реализацию в 2021 году было выделено около 500 млн рублей.

Что касается 2022 года, то ожидается увеличение федерального финансирования на противопожарные мероприятия. Будет совершенствоваться система видеонаблюдения. Она представляет собой тысячи камер, объединенных в единую мониторинговую цепочку, доступ к которой есть у оперативных служб МЧС, управления лесного хозяйства, представителей муниципальной власти.

.

Также впервые за многие годы выделяются средства на капремонт задний, стоящих на балансе управления. Речь идет о лесхозах, конторах, лесных кордонах, гаражах лесопожарного центра.

Кроме того сотрудники управления лесного хозяйства попросили содействия в обеспечении дополнительным финансированием на выравнивание заработной платы работникам леса. Сейчас большинство из них получает минимальную зарплату – чуть более 13 тысяч рублей. Это мало даже по сельским меркам, поэтому остро встает проблема кадров.

Депутаты облдумы готовы оказать помощь в решении кадрового вопроса. В том числе на законодательном уровне поддерживать молодых специалистов и профессиональные династии, предоставляя им, например, земельные участки для индивидуального строительства и другие преференции. Также, по мнению участников рабочей встречи, необходимо активнее взаимодействовать с профильными вузами для популяризации профессии.

.

Обсудили и необходимость оформления работников лесного хозяйства на постоянную основу, в то время как сейчас у большинства из них сезонная занятость, что не добавляет им уверенности в завтрашнем дне. Между тем задачи перед сотрудниками этой отрасли стоят масштабные. В текущем году работы по лесовосстановлению должны быть проведены на территории в 1665 га. Высаживать молодой лес начнут уже ранней весной.