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Политика11 февраля 2022 17:19

Курский пожарный собрал снегоуборочный трактор из запчастей для "легковушки"

На счету Сергея Бакумцева не один десяток изобретений
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Сергей может собрать все буквально с нуля!

Сергей может собрать все буквально с нуля!

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Водитель-пожарный Сергей Бакумцев создал уникальный трактор для очистки территории части от снега.

Как рассказали в управлении МЧС по Курской области, Сергей Николаевич в пожарной части № 2 Курска служит с 2004 года. А в свободное время занимается тем, что собирает технику.

- Увлекаться этим я начал еще с детских лет, - вспоминает пожарный, - сначала собирал часы, потом увлекся тяжелой техникой, а именно – тракторами.

Сергей Николаевич может собрать все буквально с нуля. На его счету – не один десяток изобретений.

Три года назад пожарный соорудил трактор, который расчищает снег. Мотор мощностью в девять лошадиных сил прекрасно справляется со своей задачей. Буквально за 20 минут удается убрать весь снег. Руль, коробка передач, сцепление, водительское кресло – вся "начинка" из легковых автомобилей.

Армия и безопасностьОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ