Курский охотник пять дней искал свою собаку под землей

По словам Александра, о Норе беспокоилась вся его семья. Фото газеты "Курские известия"

Курянин Александр пять дней искал свою собаку – ягдтерьера Нору. Для этого он с товарищами вырыл десять ям в барсучьем городке…

В десятой нашли Нору. Ягдтерьер был сильно ослаблен. Видимо, сказывалось обезвоживание.

Охотники сделали десять ям, чтобы найти животное. Фото газеты "Курские известия"

А радости хозяина не было предела:

- Нора, моя девочка! - говорит Александр.

Когда накануне Александр пошел на охоту со своим товарищем, он и не подозревал, что так может обернуться дело. Нора – охотница со стажем, к тому же на ней был трекер.

По словам Александра, охотились на лису. Нора погналась за зверем, и загнала лисицу в барсучий городок… Сигнал от ошейника-трекера под землей пропал.

Сейчас Нора чувствует себя нормально. Фото газеты "Курские известия"

Охотники в тот день вернулись домой за инструментом, а потом – назад. Копали, пока не стемнело.

Только на пятый день собаку нашли – услышали в одной из ям ее хрип.

Когда Нору привезли домой, она не могла стоять. В ход пошла вода, витамины. Сейчас собака чувствует себя нормально.

История моментально облетела соцсети, рассказали о ней и СМИ.

Однако в соцсетях Александра осудили за то, что он «уничтожил барсучий городок»:

«Интересно потом туда приехать и посмотреть, как обстоят дела на норах барсука, что сейчас там происходит. Такой городок уничтожил ради жира и жадности. Зверь уже спал, подняли барсука из спячки вот и ходил кругами».

Охотник с товарищами пообещал вернуться в лес и засыпать раскопы. Фото газеты "Курские известия"

«Барсук зверь очень осторожный и скрытый, а там как жить когда нарушали все норы и котлы вскрыли. Я сам находил такие норы, и засыпал их потом, и что толку .. Всегда зверь уходит из таких мест. И самое страшное, что новые норы они не делают в лесах. Теперь оставил целый лес без зверя на всю жизнь».

Впрочем, есть и другое мнение, что барсук может вернуться:

«Да парни все верно, и городок жалко, но собака то своя родная, она же член семьи. Если они все грамотно сделают и засыпят все ямы ничего с городком не случится, опять же повторяю, если они все грамотно за собой уберут и исправят».