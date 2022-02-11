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Происшествия11 февраля 2022 13:25

Курский охотник пять дней искал свою собаку под землей

Ягдтерьер едва не пропал в барсучьем городке
Ольга ДАНИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По словам Александра, о Норе беспокоилась вся его семья. Фото газеты "Курские известия"

По словам Александра, о Норе беспокоилась вся его семья. Фото газеты "Курские известия"

Курянин Александр пять дней искал свою собаку – ягдтерьера Нору. Для этого он с товарищами вырыл десять ям в барсучьем городке…

В десятой нашли Нору. Ягдтерьер был сильно ослаблен. Видимо, сказывалось обезвоживание.

Охотники сделали десять ям, чтобы найти животное. Фото газеты "Курские известия"

Охотники сделали десять ям, чтобы найти животное. Фото газеты "Курские известия"

А радости хозяина не было предела:

- Нора, моя девочка! - говорит Александр.

Когда накануне Александр пошел на охоту со своим товарищем, он и не подозревал, что так может обернуться дело. Нора – охотница со стажем, к тому же на ней был трекер.

По словам Александра, охотились на лису. Нора погналась за зверем, и загнала лисицу в барсучий городок… Сигнал от ошейника-трекера под землей пропал.

Сейчас Нора чувствует себя нормально. Фото газеты "Курские известия"

Сейчас Нора чувствует себя нормально. Фото газеты "Курские известия"

Охотники в тот день вернулись домой за инструментом, а потом – назад. Копали, пока не стемнело.

Только на пятый день собаку нашли – услышали в одной из ям ее хрип.

Когда Нору привезли домой, она не могла стоять. В ход пошла вода, витамины. Сейчас собака чувствует себя нормально.

История моментально облетела соцсети, рассказали о ней и СМИ.

Однако в соцсетях Александра осудили за то, что он «уничтожил барсучий городок»:

«Интересно потом туда приехать и посмотреть, как обстоят дела на норах барсука, что сейчас там происходит. Такой городок уничтожил ради жира и жадности. Зверь уже спал, подняли барсука из спячки вот и ходил кругами».

Охотник с товарищами пообещал вернуться в лес и засыпать раскопы. Фото газеты "Курские известия"

Охотник с товарищами пообещал вернуться в лес и засыпать раскопы. Фото газеты "Курские известия"

«Барсук зверь очень осторожный и скрытый, а там как жить когда нарушали все норы и котлы вскрыли. Я сам находил такие норы, и засыпал их потом, и что толку .. Всегда зверь уходит из таких мест. И самое страшное, что новые норы они не делают в лесах. Теперь оставил целый лес без зверя на всю жизнь».

Впрочем, есть и другое мнение, что барсук может вернуться:

«Да парни все верно, и городок жалко, но собака то своя родная, она же член семьи. Если они все грамотно сделают и засыпят все ямы ничего с городком не случится, опять же повторяю, если они все грамотно за собой уберут и исправят».

ЧППроисшествия: ЧП