Из бюджета Воронежской области в 2022 году распределено 8,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию соцобъектов и инфраструктуры

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Они касаются улучшения медицинской помощи населению, развития улично-дорожной сети, капремонта социальных учреждений, модернизации уличного освещения, обновления автопарка общественного транспорта и коммунальной техники, благоустройства общественных территорий и реализации адресной инвестпрограммы.

В региональном парламенте стартовала серия встреч депутатов с руководителями исполнительных органов власти. В течение двух недель парламентарии проведут совещания с представителями всех структурных подразделений правительства. График утвержден председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым и согласован главой региона. В числе первых депутаты Воронежской облдумы заслушали руководителей финансово-экономического блока правительства.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в рамках диалога с органами исполнительной власти региона в непрерывном режиме идет сверка позиций по ключевым направлениям жизни области.

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– Депутаты и представители исполнительной власти обсуждают вопросы, волнующие жителей региона, намечают приоритетные направления совместной работы по реализации народной программы, внесению изменений в бюджет, формированию областных программ, совершенствованию регионального законодательства, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе встречи парламентарии обсудили с руководителем департамента финансов Воронежской области Надеждой Сафоновой итоги исполнения бюджета в 2021 году, а также работу по внесению изменений в бюджет текущего года. В проект изменений, который направляется в Минфин для согласования, включено финансирование по рекомендациям депутатского корпуса Воронежской областной Думы, основанным на предложениях избирателей. Они касаются улучшения медицинской помощи населению, развития улично-дорожной сети в муниципалитетах, приобретения коммунальной техники, капремонта социальных учреждений, модернизации уличного освещения, обновления автопарка общественного транспорта, благоустройства общественных территорий и реализации адресной инвестпрограммы.

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В ходе встречи парламентарии также обсудили объем средств, направляемых на финансовую помощь муниципалитетам, финансирование мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также рассмотрели работу с госдолгом: благодаря проводимой в области долговой политике с прошлого года в структуру заимствований региона входят только бюджетные кредиты по 0,1% – фактически это бесплатный источник финансирования различных направлений.

С руководителем департамента экономического развития Данилом Кустовым парламентарии обсудили реализацию областной адресной инвестпрограммы в 2021 году. На эти цели было направлено почти 12 млрд рублей, в том числе 5,1 млрд рублей из регионального бюджета. Финансировалось строительство и реконструкция 249 объектов. Это 37 объектов здравоохранения (в том числе 25 ФАПов и амбулаторий в сельских населенных пунктах), 8 объектов в сфере культуры, 24 – спортивных, 35 – в сфере образования, 88 – жилищно-коммунального хозяйства, 3 объекта социальной сферы, 11 объектов инженерной инфраструктуры индустриальных парков, 13 объектов газоснабжения и ряд других.

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На текущий год лимит бюджетных ассигнований на ОАИП пока утвержден в объеме почти 8,6 млрд рублей. В настоящее время совместно с отраслевыми исполнительными органами госвласти прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на финансирование программы. По предварительным данным на текущий год необходимый объем увеличения лимитов составляет 7,9 млрд рублей. Депутаты также обсудили перспективы формирования ОАИП на пятилетний период: на сегодняшний день программа имеет трехлетний горизонт планирования.