Последние новости Курска на 10 февраля 2022 года: перевод школ на очное обучение, дистанционный больничный и проверки масочного режима

Получить сертификат можно будет на основании положительного теста на антитела, а больничный - оформить из дома Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководитель курского Управления Роспотребнадзора Олег Климушин предложил прекратить дистант в курских школах с 17 февраля. Окончательное решение по этому поводу будет принято 15 февраля по результатам эпидситуации в регионе.

По словам Олега Климушина, на конец прошлой недели на карантине по коронавирусу находилось более четверти курских школьников. Но с введением дистанта с 7 февраля ситуация стала меняться в лучшую сторону - число заболевших ОРВИ и ковид учеников стало уменьшаться.

Между тем вице-губернатор Андрей Белостоцкий не поддержал предложение Роспотребнадзора о прекращении дистанта. По его словам положение с заболеваемостью в регионе остается сложным. Так, только 8 февраля в кол-центр "122" поступило более двух тысяч звонков от курян с просьбами о медпомощи. В областной инфекционной больнице имени Семашко лечатся 53 ребенка, у 28 из них ковид подтвержден. У остальных же – похожие симптомы. Шести малышам с коронавирусом нет еще и года.

С 8 февраля в Курской области заработала система дистанционного получения больничного. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику за телемедицинской консультацией, сообщили в администрации региона.

За последнюю неделю в регионе COVID-19 лабораторно подтвержден у 4643 человек. Более 60% заболевших приходится на Курск. В 85,9% случаев коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.

- Минздрав разрешил пациентам с признаками ОРВИ оформлять больничный дистанционно. Это временная мера и в Курской области мы ее уже ввели. Так мы избавим курян с легким течением заболевания от посещения поликлиник, - пояснил в соцсети губернатор региона Роман Старовойт. - Чтобы оформить больничный, вам нужно позвонить на горячую линию лечебного учреждения по месту жительства. Телефоны указаны на сайтах медучреждений. После дистанционной консультации электронный лист нетрудоспособности оформят на семь дней. В случае выздоровления в этот срок, больничный также будет закрыт без посещения поликлиники. Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения вступит в силу 21 февраля.

- Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории, при этом требования к уровню антител не устанавливаются – достаточно их наличия в организме, - пояснили в администрации региона.

В Курске продолжаются проверки по соблюдению «масочного режима» и требований санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах. Такие рейды проходят на постоянной основе, они направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На прошлой неделе было проверено 62 предприятия потребительской сферы. Выявили два нарушения.