Последние новости Курска на 9 февраля 2022 года: итоговое собеседование по русскому в школах, новый вид мошенничества и поиски 13-летней девочки

9 февраля в итоговом собеседовании примут участие более десяти тысяч учеников региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 февраля пройдет итоговое собеседование по русскому языку для всех девятиклассников. Его необходимо пройти, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации.

В нашей области в итоговом собеседовании примут участие более 10 тысяч учеников. Для его проведения подготовлено 519 мест.

Школьникам предстоит прочитать и пересказать текст, ответить на вопросы преподавателя. Кроме того, девятиклассникам необходимо будет выполнить одно из трех заданий на выбор: описать фотографию, составить повествовательный текст на основе жизненного опыта или порассуждать на предложенную тему. Те, кто не сможет получить зачет или не придет на собеседование по уважительной причине, смогут его пересдать в дополнительные дни.

В Курске утром 8 февраля ушла из дома и не вернулась 13-летняя школьница. Девочку нашли в маршрутном такси, сообщает полиция.

- Информация о розыске была опубликована в пабликах и СМИ. Очень быстро полиция получила от курян сообщение о возможном местонахождении девочки, - рассказали в УМВД. - Она ехала в маршрутке в сторону Волокно и была очень напугана и замерзла. Предположительно, с самого утра она была на улице. Полицейские доставили ребенка домой около восьми часов вечера 8 февраля.

В Курской области зарегистрирован новый вид мошенничества по следующей схеме.

Водителю такси из Курской области позвонил неизвестный, представившись сотрудником компании-перевозчика, и предложил выполнение поездок по стране на дальние расстояния. Оформление документов не требовалось, а суммы вознаграждений достигали сотни тысяч рублей. Однако для выполнения заказов водителю нужно было предварительно перевести десять процентов от суммы, которую он получит. Мужчина послушно переводил деньги, однако поездки постоянно отменялись. Таким образом, полгода курянин переводил деньги за бронирование поездок, в которые он так ни разу не выехал. Мужчина истратил накопления и оформил кредит. Когда сумма достигла 700 тысяч рублей, стал сомневаться в реальности существования компании и обратился в полицию. Сейчас идет проверка по этому делу. Мошенников ищут.