Последние новости Курска на 8 февраля 2022 года: годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, победы спортсменов-юниоров и реконструкция Первомайского парка

8 февраля Курск отмечает памятную дату Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля Курск отмечает 79-ю годовщину освобождения города. 7 февраля почтили память солдат, погибших на подступах к Курску. Возложения прошли одновременно в Мокве, Рышково, Лебяжьем, Клюкве, Селиховых дворах, в местечке Горелый лес. В этих местах зимой 43-го проходили крупные сражения.

В селе Рышково цветы возложили к братской могиле, в которой похоронено 110 советских воинов, погибших в феврале 1943-го. Известны имена только 27 из них. Также возложили цвет к могилам летчиков Ларионова М.Н., Алексеева Т.А. и военнослужащего Почевалова И.Ф., погибших в 1943 году. 8 февраля памятные мероприятия продолжатся.

В Пензе курские рапиристы завоевали "серебро" и "бронзу" юниорского первенства России. В личных соревнованиях лучшим среди курян стал Данила Кравцов, занявший третье место, а в командном турнире наши ребята Темур Алоян, Данила Кравцов, Александр Прозоров, Павел Пузанков завоевали "серебро".

Сразу три серебряные медали завоевали курские девушки на чемпионате Центрального федерального округа по боксу, который прошел в подмосковном Королеве. В весовой категории 50 килограмм второе место заняла Елена Елагина, а в категории 54 килограмма с "серебром" домой вернулась Лиана Рыкова.

Воспитанница железногорской спортивной школы олимпийского резерва единоборств Ангелина Ефремова завоевала "серебро" на первенстве Центрального федерального округа по боксу, которое проводилось среди юниорок, девушек и девочек в подмосковном Королеве.

Ангелина стала второй в весовой категории 48 килограмм. Поздравляем спортсменку и ее тренера Игоря Ступакова. Удачи на первенстве России!

Специалисты Центра компетенций развития городской среды подвели итоги опроса о благоустройстве Первомайского парка в центре Курска.

Так, выяснилось, что жителей не устраивает недостаточное количество скамеек, шум, хаотичное озеленение и обособленность парка. Один из основных запросов – организовать в парке места для тихого отдыха. Также куряне предлагают подумать над созданием видовой точки на Стрелецкую слободу и разместить там различные объекты, чтобы эта территория могла заинтересовать и задержать людей, а не использоваться как транзитная.

Помимо этого, предложили создать единый маршрут, соединяющего парк с улицей Горького. Также было много пожеланий по поводу озеленения и цветников, в том числе с использованием злаковых культур, сказали в обладминистрации.