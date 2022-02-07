Игорь Артамонов: На примере подвига Суламбека Осканова будут воспитываться новые герои, защитники нашей родины

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30 лет назад генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга. 7 февраля 1992 генерал-майор Осканов выполнял ночной тренировочный полет, в ходе которого система управления МиГ-29 вышла из строя. Самолёт начал падать прямо на поселок Хворостянка Добринского района с высоты 400 метров и со скоростью 900 км/час. В последнее мгновение летчик с двенадцатикратной перегрузкой сделал отворот на 90 градусов, отведя машину от села. Погиб сам, спасая жизни других.

Сегодня на месте падения самолёта возвышается памятная стела первому Герою России. Глава региона Игорь Артамонов принял участие в митинге памяти, посвященном трагической гибели генерал-майора авиации. «Чтить память героев - это хорошая традиция и это правильно. Если у нас не будет исторической памяти, у нас не будет будущего. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался почтить память Героя России. Подвиг, который совершил Суламбек Осканов, будет жить вечно. На его примере будут учиться дети, воспитываться новые герои, защитники нашей родины», - сказал Игорь Артамонов.

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Сегодня здесь собрались представители администрации Липецкий области, глава Добринского района, военнослужащие Липецкого авиацентра, родственники и друзья Героя, учащиеся средней школы №1 станции Хворостянка, юнармейцы. Также в Липецкую область приехал сын летчика Руслан Суламбекович и делегация из республики Ингушетия. Участники митинга еще раз вспомнили о героическом подвиге летчика, почтили его память минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшего. Также в школе №1 станции Хворостянка прошли урок мужества на примере подвига Осканова, экскурсии по выставке творческих работ детей и подростков на тему: «Героический подвиг Суламбека Осканова».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.