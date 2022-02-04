Игорь Артамонов проверил ход строительства оперблока онкодиспансера в Липецке

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Глава региона Игорь Артамонов оценил ход строительства важных социальных объектов в областном центре. Это новое здание поликлиники на улице Гагарина, физкультурно-оздоровительный комплекс в районе улицы Титова и оперблок онкодиспансера.

Новое здание медучреждения строится взамен двух поликлиник – №3 на улице Гагарина и №4 на улице Филипченко. Они расположены на первых этажах жилых домов, и капитальный ремонт там не проводился более 30 лет. Сейчас на объекте работает 45 человек. Специалисты завершают кирпичную кладку внешних стен лабораторного корпуса, ведут работы по армированию и бетонированию фундамента основного корпуса. Игорь Артамонов обсудил с подрядчиком темпы работ и попросил ускорить их.

«Есть небольшое отставание по графику, но подрядчик надежный, он построил несколько социальных объектов в регионе. Обещает в течение месяца догнать. Достроить поликлинику должны в декабре», – отметил Игорь Артамонов.

Поликлиника будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. Она рассчитана на 400 посещений в смену. Здесь будут рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии.

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По графику идет и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе улицы Титова в Липецке. Специалисты обустраивают внутренние инженерные сети, монтируют технологическое оборудование. «Работы идут высокими темпами, надеюсь, в марте будем бегать и плавать здесь», - сказал Игорь Артамонов.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будет работать бассейн на четыре плавательные дорожки и многофункциональный спортивный зал для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола и других видов спорта. ФОК возводится в рамках нацпроекта «Демография». Открыть его планируется в первом полугодии этого года.

Также глава региона осмотрел оперблок липецкого онкодиспансера. Его достраивает новый подрядчик - ООО «Стройотдел». Сейчас здесь работает около 80 человек. Специалисты продолжают устройство и разводку инженерных сетей и коммуникаций. Одновременно ведут работы по внутренней отделке здания – устанавливают межкомнатные двери, укладывают плитку.

«Подрядчик работает с января и мы видим, что темпы хорошие, уже ведутся отделочные работы. Мы будем постоянно контролировать ход строительства, готовимся закупать медицинское оборудование», - сказал Игорь Артамонов.

Рабочим предстоит полностью завершить общестроительные работы подземной и надземной части объекта. Ввести в эксплуатацию корпус онкологического диспансера в Липецке планируется в конце года. Оперблок онкодиспансера будет включать в себя отделение анестезиологии и реанимации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.