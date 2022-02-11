Металлоинвест оплатил транспорт для врачей Железногорской больницы

В среднем на одного терапевта приходится порядка 25 вызовов на дом в день Фото: Из архива КП.

Транспортные услуги для врачей Железногорской городской больницы оплатила компания «Металлоинвест». На это пошел миллион рублей.

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Курской областной думы Борис Сорокин рассказал, что компания с первых дней пандемии вместе с регионом ведет борьбу с Covid-19 и всеми возможными способами поддерживает врачей:

– Каждый год Металлоинвест делает новые шаги, содействуя повышению качества медицинских услуг, что не только помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией, но и способствует развитию здравоохранения в долгосрочной перспективе

По словам главного врача горбольницы Алексея Филатова, число заболевших Covid-19 и ОРВИ растет, увеличивается количество обращений в медучреждения и нагрузка на врачей:

– В среднем на одного терапевта приходится порядка 25 вызовов на дом в день. В этой ситуации поддержка МГОКа в организации транспорта для медицинских работников является очень важной.

Кроме того, за счет Металлоинвеста в Железногорске полностью перепрофилировано отделение городской больницы под ковидный госпиталь. Здесь закуплены компьютерные томографы и новые микроавтобусы. Металлоинвест помогает оснащать городской стационар оборудованием, лекарствами, средствами защиты, кислородом. Работают и ситуационный центр и фильтр для сотрудников комбината в поликлинике МГОК-Здоровье. Здесь также проводится комплекс профилактических мер, вакцинация и ревакцинация от коронавируса.