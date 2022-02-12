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Общество12 февраля 2022 4:00

Последние новости Курска на 12 февраля 2022 года: новый порядок вызова врача на дом, планы по модернизации горэлектротранспорта и строительство ФОКов

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 12 февраля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Через два года для Курска закупят 22 низкопольных трамвая

Через два года для Курска закупят 22 низкопольных трамвая

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский контакт-центр службы «122» начинает принимать звонки по вызову врача на дом и в выходные дни. Теперь вызвать участкового врача по единому номеру 122 можно ежедневно с 8:00 до 13:00.

- Пик нагрузки на контакт-центр приходится на утро понедельника. Чтобы быстрее помочь тем, кто почувствовал недомогание в выходные дни, и одновременно снизить нагрузку на операторов в начале рабочей недели, мы совместно с региональным комитетом здравоохранения организовали возможность подачи в субботу и воскресенье заявок для вызова врача на дом.

Медицинский работник поликлиники в понедельник свяжется с пациентом и обработает все поступившие заявки. При необходимости получения медицинской помощи можно непосредственно обращаться в поликлинику в субботу и воскресенье, – рассказал председатель комитета цифрового развития и связи Александр Зотов. Курская область первой в стране подала в Правительство РФ заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для модернизации городского электротранспорта, согласовав сроки обновления трамвайной системы в Курске и создание электробусной, сообщили в администрации региона.

В рамках модернизации городского электротранспорта планируется закупить 22 новых современных низкопольных односекционных трамвая, а также реконструировать более 42 километров путей, модернизировать трамвайное депо и десять тяговых подстанций. Проект намерены реализовать в рамках концессии с ООО «Группа Мовиста».

Сейчас согласованы основные технические и экономические параметры соглашения, в том числе предварительно подтвердила участие в финансировании проекта государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Для реализации соглашения весь имущественный комплекс городского электротранспорта передан из муниципальной в областную собственность. Окончательное соглашение с инвестором планируется подписать в июне 2022 года. Запуск движения электробусов ожидается до февраля 2023 года.

Завершение реконструкции трамвайных путей и запуск трамвайного движения произойдут до октября 2024 года. В рамках реализации проекта будет создано 1 447 рабочих мест, причем 1 168 мест уже на стадии строительства в период с 2022 по 2024 год, пообещали в обладминистрации.

В Курской области продолжается реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В этом году запланировано строительство четырех малых площадок для сдачи норм ГТО. Две школы олимпийского резерва – по фехтованию и «Динамо» – приобретут спортивное оборудование. Кроме того, для воспитанников «Динамо» закупят новый автобус. Почти миллион рублей будет выделен на поддержку одаренных спортсменов.

Денежные выплаты начисляются за достижения на первенствах Мира, Европы и России. Весной этого года начнется строительство футбольного манежа на улице Тускарной в Курске, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Также в рамках национального проекта в этом году откроются физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Горшечное и городе Фатеже, ФОК открытого типа в Советском районе, легкоатлетический манеж в Курске.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ