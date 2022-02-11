Новые трамваи и электробусы поступят в Курск до 2024 года

Городской транспорт обновят через два года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область первой в стране подала в Правительство РФ заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для модернизации городского электротранспорта, согласовав сроки обновления трамвайной системы в Курске и создание электробусной, сообщили в администрации региона.

В рамках модернизации городского электротранспорта планируется закупить 22 новых современных низкопольных односекционных трамвая, а также реконструировать более 42 километров путей, модернизировать трамвайное депо и десять тяговых подстанций.

Планируется купить десять электробусов и установить четыре зарядные станции.

Проект намерены реализовать в рамках концессии с ООО «Группа Мовиста». Сейчас согласованы основные технические и экономические параметры соглашения, в том числе предварительно подтвердила участие в финансировании проекта государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Для реализации соглашения весь имущественный комплекс городского электротранспорта передан из муниципальной в областную собственность. Окончательное соглашение с инвестором планируется подписать в июне 2022 года.

Запуск движения электробусов ожидается до февраля 2023 года. Завершение реконструкции трамвайных путей и запуск трамвайного движения произойдут до октября 2024 года. В рамках реализации проекта будет создано 1 447 рабочих мест, причем 1 168 мест уже на стадии строительства в период с 2022 по 2024 год, пообещали в обладминистрации.

- Таким образом, мы не просто сохраняем, но и развиваем электротранспорт в Курске. Мировой опыт показал эффективность и экологичность этого вида транспорта. Мы также понимаем его востребованность у жителей города при условии корректировки маршрутов. При этом к 2025 году 90% троллейбусов и 100% трамваев превысят нормативный срок службы, износ инфраструктуры достигнет критического объема - 100%, – сказал первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее КП сообщала, что регионом подготовлена заявка на приобретение 45 троллейбусов на условиях льготного лизинга по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".